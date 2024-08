Joan Munar se cuelga el bronce en longitud tras batir su marca personal

El atleta Joan Munar logró este viernes la medalla de bronce en el salto de longitud T11 (ciegos totales) de los Juegos Paralímpicos de París 2024 después de un concurso extraordinario y muy competido en el que necesitó mejorar su propia marca personal en el último intento para subir al podio.

Munar, de 28 años, fue uno de los protagonistas de una apasionante final celebrada en el Estadio de Francia y voló hasta su primera medalla paralímpica personal tras una prueba complicada que se vio interrumpida de forma constante por el ruido reinante, provocado por las distintas finales, la música y el público, que casi abarrotó las gradas.

Las pruebas de salto de longitud para deportistas con ceguera deben disputarse prácticamente en silencio porque los atletas son guiados por un llamador que les orienta hacia la batida antes de que realicen los saltos.

La competición comenzó bajo la lluvia, que se ausentó conforme avanzaba el concurso. Munar tuvo una actuación regular con solo un salto nulo y sus dos primeros intentos por debajo de los seis metros.

El atleta mallorquín comenzó en la quinta posición (5,91 metros en el primer salto) y se aupó a la tercera de forma provisional tras su tercer intento (6,16), algo lejos de los chinos Dongdong Di y Shichang Chen.

Otro saltador chino, Tao Ye superó a Munar por un centímetro en el quinto salto (6,17), lo que obligó al mallorquín a acercarse o superar su propia marca personal (6,20) si quería hacerse con su primera medalla paralímpica.

Finalmente, Munar voló hasta los 6,32 metros y no fue superado por Ye, con lo que se hizo con su primer metal paralímpico tras cuatro Juegos en su palmarés.

La medalla de oro fue para Dongdong Di (6,85, nuevo récord del mundo), la plata recayó en Shichang Chen (6,50), el bronce llegó a Munar (6,32), en tanto que Tao Ye tuvo que conformarse con la cuarta plaza (6,29).

“UN SUEÑO CUMPLIDO”

Tras concluir la prueba, Munar asegurar estar “un poco en shock, pero muy contento y feliz”. “Mi primera medalla en unos Juegos Paralímpicos”, destacó, antes de añadir: “Es un sueño cumplido y este bronce parece que es la peor medalla, pero me sabe más que a oro”.

El atleta balear recalcó que “la competición no ha sido nada fácil” y que comenzó con buenas sensaciones, pero no terminaba de hacer una buena marca. “A mitad del concurso la cosa se nos ha complicado. Mi manera de correr ya no era buena, iba un poco lento y estaba perdiendo esas sensaciones. Te adelantan por un centímetro, estás perdiendo sensaciones, veías la medalla muy cerca y se estaba alejando por un centímetro, pero en la última ronda ha salido el bronce y marca personal”, resumió.

Munar comentó que los cuatro primeros del ranking mundial son chinos, pero solo pudieron acudir tres de ellos a París 2024. “Sabía que uno de los tres tenía que fallar un poquito para yo tener más opciones de medalla. He tenido que hacer marca personal y le he sacado tres centímetros a uno de ellos. Ahí están los chinos, pero nosotros estamos entre uno de ellos”, apostilló.

Munar debutó en los Juegos de Londres 2012, donde compitió en pruebas de velocidad (100 y 200 metros, y 4x100 metros), sin alcanzar ninguna final. Cuatro años más tarde, en Río 2016, consiguió la cuarta plaza en los 400 metros. La de París 2024 es su tercera experiencia paralímpica.