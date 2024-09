Un fundido Martín de la Puente se despide del sueño de la medalla de la manera más dolorosa

Tras el histórico bronce conseguido en dobles este pasado viernes, Martín de la Puente no pudo agrandar su figura en París con otra medalla en individuales. El argentino Gustavo Fernández, cinco veces campeón de Grand Slam, no dio ninguna opción al español, que notó la fatiga de una semana llena de duros partidos.

En una Philippe Chartier cubierta y mucho más desangelada, aunque con buena presencia de público, el español no encontró en ningún momento el ritmo de partido y condenado por sus constantes errores vio como en poco más de una hora se le esfumaba el sueño de la medalla.

En un inicio impreciso y con muchos nervios en ambos lados de la pista, el argentino fue quien mejor supo aprovechar la situación. Empezó a crecer en confianza y sentirse mejor en pista, todo lo contrario que un Martín que no encontraba la solución para salir del espiral de errores en el que estaba inmerso desde el inicio.

Se fue agigantando el argentino que encontró el ritmo de juego y de golpes, haciendo imposible los intentos de reacción del español. Pudo salvar el rosco ganando por fin su servicio, pero no evitó que Gustavo se llevara el primer set por 6-1 en apenas media hora de juego.

Sin respuesta

No fue distinto el inicio del segundo set. Ya de primeras el gallego cedió su set con varios errores que entregaron en bandeja la ventaja a un Gustavo que no iba a desaprovecharlo. Firme con su servicio, supo aguantar cuando Martín trató de recuperar la rotura y paciente con sus golpes, desbarató los mejores momentos de un Martín que no veía la luz al final del túnel.

Se acababa el tiempo y Martín intentó pasar al ataque pero, nuevamente, sin efecto. Sus golpes se iban una y otra vez lejos, mientras que los de Gustavo iban cayendo en una y otra línea. Una nueva rotura en el quinto juego fue ya demoledora, para un Martín de la Puente que hacía minutos que estaba ya con la cabeza en otro lado.

Juegos Paralímpicos de París 2024. Martín de la Puente vs Gustavo Fernández / EFE

Tuvo un último intento de reacción con 5-2 y dos bolas de rotura a su favor, pero fue un mero espejismo. 6-2 final para acabar con el sueño de la medalla.

Un sueño que se esfumó de la manera más cruel, pero que en absoluto debe deslucir lo conseguido por primera vez en unos Juegos Paralímpicos para la delegación española.

Abatido

"He intentado trabajar el partido, he intentado correr, he intentado hacer dejadas, he intentado sacarlo de la pista, he intentado muchas cosas y creo que no han salido hoy. Sin excusas, hay que afrontar las cosas como son y, en este caso, la bronca" asumía cabizbajo tras el partido.

"Me deja muy jodido. Ha sido un día duro, no voy a esconderlo. Creo que yo no he estado a la altura, no he competido. Pero ahora hay que seguir, no hay que perder la vista en que ha sido una semana fantástica para todos nosotros. Yo estoy orgulloso de todo el trabajo que hemos hecho con el equipo, no solo yo personalmente, sino Dani, Quique, Nico..." aseguró tras la derrota sobre una semana que pasará a la historia.