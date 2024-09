Elena Congost, indignada: "Lo veo muy injusto"

Tras la llegada de Elena Congost a Barcelona, un gran número de periodistas le esperaba. Su palabra era fundamental, especialmente para analizar la gran polémica de los Juegos Paralímpicos que le tienen como protagonista, cuando a escasos metros de meta y tras recorrer casi 42 kilómetros, la atleta ayudó a su guía para que no cayera, soltó la cuerda que les unía en la competencia y cayó descalificada, perdiendo el bronce que había ganado en la prueba de maratón T12 para discapacitados visuales.

"Estoy contenta y satisfecha por el trabajo realizado toda la temporada. La carrera fue genial, nos encontramos muy bien en un circuito muy duro. Era la carrera que queríamos, con dos escapadas y las otras muy lejos. El bronce veíamos que era nuestro", explicó Congost al aterrizar en el aeropuerto de la ciudad, argumentando su visión para estar inconforme.

"Mia (su guía) me dijo que no iba bien, que aflojáramos porque no llegaba a meta. Tenía rampas y mucho dolor. Fuimos tranquilamente, pero a cinco metros de meta no podía poner un pie delante del otro porque se iba al suelo. Yo por un acto reflejo le ayudé y se me patinó la cuerta de la mano. La recuperé muy rápido, entramos en meta, pero eso se consideró dejar la cuerda" expresó Congost.

La atleta espera que haya una reconsideración de los hechos: "Nadie se ha detenido a ver si el contexto me beneficia, la norma está hecha para eso. Todos los que han visto las imágenes saben que no he tenido ningún beneficio. Lo considero muy injusto. Nos hemos quedado sin el premio después de tanto trabajo. A lo mejor, aunque no hubiera sido mi guía sino otro atleta, me hubiera salido el mismo instinto de protección. Esto está al margen de cualquier norma. ¿Qué teníamos que hacer, caernos los dos? Lo veo surrealista. Hice lo correcto", puntualizó.