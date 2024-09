Eduardo Santas y Damián Ramos completan una contrarreloj de ensueño para España

Miércoles para el recuerdo el que vivió la delegación española en los Juegos Paralímpicos en París, con la disputa de la contrarreloj en ciclismo en ruta. Tras los oros de Ricardo Ten y Sergio Garrote en las categorías disputadas por la mañana, dos medallas cayeron por la tarde.

El primero fue Damián Ramos, que consiguió la medalla de bronce en contrarreloj C4 (deportistas con discapacidad física o parálisis cerebral moderada) de los cumpliendo su sueño de inscribir su nombre por primera vez en la lista de españoles que alguna vez han recibido algún metal en citas paralímpicas.

La carrera constó de dos vueltas a un circuito urbano de 14,2 kilómetros con salida y llegada en Clichy-sous-Bois, localidad situada a unos 20 kilómetros al este de la Villa Paralímpica en París. Durante la prueba, los ciclistas subieron dos veces un repecho del 4,5% en el kilómetro 6,4 del recorrido y otro del 4,7% a 850 metros de la meta.

Ramos lideró la crono en el kilómetro 5,8 -primer punto donde se tomaron referencias de tiempo-, con 5"31 de ventaja sobre el francés Kevin le Cunff y 11"41 respecto del también francés Gatien le Rousseau.

Le Cunff logró la medalla de oro con un tiempo de 36'46"49, en tanto que Le Rousseau se hizo con la plata (a 31"89) y Ramos recibió la de bronce (a 1'19"45).

Tras finalizar la carrera, Ramos comentó: “Hoy ha sido uno de los días más felices de mi vida. He tenido fechas clave en mi vida: el día que nací, por supuesto; el día que tuve el accidente de tobillo tan grave, que me tuvo dos años en silla de ruedas; el día que viajé a París, el 24 de agosto, cuando justo se cumplían 10 años de mi accidente, y hoy”.

Recalcó que este ciclo paralímpico fue “salvajemente difícil”, pero concluyó con “el objetivo cumplido”.

Eduardo Santas, plata

Minutos más tarde fue Eduardo Santas quien consiguió la medalla de plata en la contrarreloj individual C3 (deportistas con discapacidad física o parálisis cerebral media) de los Juegos Paralímpicos de París 2024 después de una gran remontada en los últimos kilómetros, con lo que rompió su maldición de acabar cuarto en muchas competiciones.

Eduardo Santas se colgó la plata / CPE

Santas, de 35 años y con daño cerebral, fue de menos a más hasta el punto de que marcó el quinto mejor tiempo en el primer punto con referencias cronometradas (kilómetro 5,8, a 8"92 del británico Benjamin Watson, entonces líder provisional de la crono) y en el segundo (kilómetro 14,1, a 14"59 del francés Thomas Peyroton-Dartet).

Después, remontó una posición en el tercer punto intermedio (a 18"55 de Peyroton-Dartet) y escaló hasta la segunda plaza final con un tiempo definitivo de 39'12"71, a 43"91 de Peyroton-Dartet, que se colgó la medalla de oro. La de bronce fue para el alemán Matthias Schindler (a 55"55 del campeón).

El ciclista zaragozano comentó tras la carrera que el metal de este miércoles era lo que buscaba en su carrera deportiva, con lo que se mostró “súper feliz” después de que varias veces se haya quedado a las puertas del podio con cuartos puestos.

“Ya no me faltaba nada más. Era lo que tanto ansiaba. Venía súper confiado a esta crono. Me daba miedo hacer otra vez cuarto, lo he hecho muchas veces. Iba cuarto en la última referencia que me dieron y en la última recta apreté a muerte lo que no habría apretado entrenando ni de coña y he conseguido ser segundo”, explicó.