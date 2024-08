Alfonso Cabello se cuelga el bronce en el kilómetro contrarreloj de los Juegos Paralímpicos de París

El ciclista Alfonso Cabello consiguió este viernes la medalla de bronce en la prueba del kilómetro en pista de los Juegos Paralímpicos de París 2024, con lo que España acumula ya cinco medallas en esta cita deportiva, todas de bronce.

Cabello, de 30 años y que nació sin el antebrazo izquierdo, acudió a la capital francesa después de proclamarse subcampeón del mundo en el kilómetro el pasado marzo en Río de Janeiro (Brasil), donde puso punto y final a cerca de un año y medio sin competir por secuelas derivadas del covid persistente.

El ciclista de La Rambla (Córdoba), localidad que tiene una calle y el polideportivo municipal con su nombre, finalizó la fase clasificatoria del kilómetro para ciclistas de las clases C4 y C5 con el tercer mejor tiempo (1’02”050) en el Velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines, con lo que se coló entre los seis finalistas.

Además, se presentó en París como plusmarquista mundial de la distancia en la clase C5 (1’01”557), tiempo conseguido en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Cabello mejoró en cada vuelta al velódromo los parciales de sus dos rivales precedentes (el eslovaco Jozef Metelka y el británico Archie Atkinson) hasta detener el crono en 1’01”969, una marca cercana a su propio récord del mundo y otra muestra más de su enorme talento tras mucho tiempo sin competir por el covid persistente.

Sin embargo, el británico Blaine Hunt, campeón del mundo el pasado mes de marzo y debutante en unos Juegos Paralímpicos, compitió después y le arrebató el primer puesto provisional en la última vuelta (1’01”776).

El australiano Korey Boddington, que también se estrenó en unos Juegos y se presentó el velódromo parisino con el mejor tiempo de los finalistas, cerró la prueba con la medalla de oro tras ser el mejor en todos los parciales (1’01”650).

“Es un regalo estar aquí. Hace año y medio no podía montar en bici y si ayer me hubiesen dicho si firmaba el tiempo que he hecho lo hubiese firmado”, comentó, antes de añadir: “Estoy muy contento de este bronce. Para mí es súper satisfactorio durante cuatro Juegos consecutivos subirme al podio del kilómetro contrarreloj. Es de valorar y así lo hago”.

Cabello subrayó que hizo una preparación “con calma” porque no completó “un ciclo completo” tras los Juegos de Tokio, que se retrasaron a 2021 por la pandemia de la covid-19 y tuvo que estar sin subir a una bicicleta por esa enfermedad.

“El primer campeonato del mundo en el que volví fui cuarto y llevaba sin ser cuarto desde 2011. Nunca me había bajado de un podio en un Mundial y fue complicado de gestionar, pero también es un aprendizaje positivo y gracias a eso he salido reforzado y trabajado con mucha fuerza para llegar aquí”, explicó.

Por su parte, el español Pablo Jaramillo también compitió en el kilómetro para las clases C4 y C5, donde finalizó decimotercero con un tiempo de 1'06"634.

SEIS MEDALLAS PARALÍMPICAS

Alfonso Cabello disputa en París sus cuartos Juegos Paralímpicos. En Londres 2012 fue el deportista revelación del equipo español al conseguir el primer oro, con récord del mundo incluido, en la prueba del kilómetro de la clase C5.

Cuatro años más tarde, en Río 2016, consiguió un bronce en esta especialidad, además de otro tercer puesto en velocidad por equipos. En Tokio 2020 volvió a proclamarse campeón paralímpico en el kilómetro y en París 2024 se colgó el bronce.

Además, cuenta en su palmarés con sendos bronces en velocidad por equipos obtenidos en Río 2016 y Tokio.

Así, aglutina seis medallas paralímpicas en su haber, con lo que iguala en número a Christian Venge como ciclistas españoles con más medallas en Juegos Paralímpicos.

Igualmente, Cabello ha conseguido siete maillots arcoíris de campeón del mundo (campeonatos en los que también ha conseguido dos platas y cinco bronces).

También compite habitualmente contra ciclistas sin discapacidad. En su palmarés figuran cinco medallas en Campeonatos de España absolutos: oros en velocidad por equipos en 2020 y 2021, una plata en el kilómetro en 2019 y dos bronces en el kilómetro en 2018 y 2020.

Cabello, conocido como ‘La Bala de La Rambla’ y apasionado del motor, empezó practicando la natación, pero dejó la piscina cuando, con 11 años, un amigo le regaló una bicicleta en Navidades y al día siguiente se empeñó en quitarle las ruedas traseras de apoyo porque no eran de su agrado.