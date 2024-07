Tenis en los Juegos Olímpicos de París: calendario, horario, dónde ver y deportistas/selecciones a seguir

El tenis siempre ha sido uno de los deportes estrella de los Juegos Olímpicos. Los mejores tenistas del panorama mundial se reúnen para representar a sus respectivos países y es una cita que ningún fanático de este deporte se puede perder. El tenis en París dará el 'pistoletazo' de salida el próximo 27 de julio y pondrá su punto y final el 4 de agosto.

Pese a las múltiples estrellas que disputarán estos Juegos, los principales focos están en Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Más allá de sus respectivos objetivos en la modalidad individual, también formarán pareja de dobles. La dupla formada por la leyenda del tenis y el nuevo flamante campeón de Roland Garros y Wimbledon genera grandes expectativas de cara a la cita olímpica.

En clave española, una de las grandes esperanzas del equipo será Marcel Granollers. En este caso, Marcel formará el segundo dúo junto a Pablo Carreño, que ha vuelto a competir después de un largo tiempo. El catalán llega a los Juegos como número 1 del mundo, tras una espectacular temporada con Horacio Zeballos.

CALENDARIO Y HORARIO

Sábado 27 de julio:

12:00 | 1era. Ron. ind. (M)/1era. Ron. ind. (F)

12:00 | 1Ron. Ind. (M y F) / 1Ron. Dob. (M y F)

12:00 | 1Ron. Ind. (M y F) / 1Ron. Dob. (M y F)

12:00 | 1Ron. Ind. (M y F) / 1Ron. Dob. (M y F)

19:00 | 1era. Ron. ind. (M)/1era. Ron. ind. (F)

Domingo 28 de julio

12:00 | 1era. Ron. ind. (M)/1era. Ron. ind. (F)

12:00 | 1Ron. Ind. (M y F) / 1Ron. Dob. (M y F)

12:00 | 1Ron. Ind. (M y F) / 1Ron. Dob. (M y F)

19:00 | 1Ron. Ind. (M y F) / 1Ron. Dob. (M y F)

19:00 | 1era. Ron. ind. (M)/1era. Ron. ind. (F)

Lunes 29 de julio

12:00 | 2da. Ron. ind. (M)/2da. Ron. ind. (F)

12:00 | 2 RI. (M y F) / 2 RD (M y F)/ 1 RD Mix.

12:00 | 2 RI. (M y F) / 2 RD (M y F)/ 1 RD Mix.

12:00 | 2 RI. (M y F) / 2 RD (M y F)/ 1 RD Mix.

19:00 | MS Second Rnd/WS Second Rnd

Martes 30 de julio

12:00 | 2da. Ron. ind. (M)/3era. Ron. ind. (F)

12:00 | 2RI M/ 3RI F/ 3RD M/ 2RD F/ 1RD MIX

12:00 | 2RI M/ 3RI F/ 3RD M/ 2RD F/ 2RD MIX

12:00 | 2RI M/ 3RI F/ 3RD M/ 2RD F/ 3RD MIX

19:00 | 2 Ron. Ind. (M) / 3 Ron. Ind. (F)

Miércoles 31 de julio

12:00 | 3 Ron. Ind. (M) / 4tos. final indiv. (F)

12:00 | 3RI M/ 4F IF/ SF D M/ 4F D F/ 4F DOB MIX

12:00 | 3RI M/ SF Dob. M/ 4F Dob. F/ 4F MIX

12:00 | 3RI M/ 4tos. F Dob. F/ 4tos. F Mix

19:00 | 3 Ron. Ind. (M) / 4tos. final indiv. (F)

Jueves 1 de agosto

12:00 | 4tos. Final I. (M) / semif. indiv. (F)

12:00 | 4tos. Final I. M/ SF. D. F/ SF. D. mix

12:00 | Semif. dobles (F) / Semif. dobles mixto

19:00 | 4tos. final I M/ SF Indiv. F

Viernes 2 de agosto

12:00 | Individual masculino, semifinal

12:00 | Individual fem., partido medalla bronce

12:00 | Dobles masc., partido medalla bronce

12:00 | Dobles mixto, partido medalla de bronce

19:00 | Individual masculino, semifinal

19:00 | Dobles mixto, partido medalla de oro

Sábado 3 de agosto

Individual masc., partido medalla bronce

Individual femenino, partido medalla oro

Dobles masc., partido medalla de oro

Domingo 4 de agosto

Dobles fem., partido medalla de bronce

Individual masc., partido medalla de oro

Dobles femenino, partido medalla de oro

JUGADORES A SEGUIR CUADRO MASCULINO

Llevarse una medalla no será fácil para ningún tenista. París se convertirá en la sede en el que se reunirán los mejores tenistas del torneo y se podrán ver las mejores caras del cuadro ATP. Además, estos juegos serán más que especiales, ya que para algunos será una cita olímpica de despedida y, para otros, serán sus inicios en el prestigioso torneo. Dirán su más que probable adiós leyendas del tenis como Rafa Nadal. El balear pondrá fin a una historia de ensueño participando hasta la fecha en tres ediciones, Atenas 2004, Beijing 2008 y Río 2016 consiguiendo dos medallas de oro.

Por otro lado, será también el más que probable adiós de Djokovic. El serbio tiene una cuenta pendiente con los Juegos. Tras cuatro participaciones, el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia (24) no ha conseguido nunca ninguna medalla oro. Su único reconocimiento fue en Pekín 2008, donde se colgó el bronce, y su peor participación fue en Río 2016, donde se despidió entre lágrimas tras caer eliminado en la primera ronda.

Mientras unos se despiden, otros disputan sus primeros Juegos. Alcaraz hará su primera participación tras renunciar en los Juegos de Tokio. Debutará por la puerta grande, tras conquistar Roland Garros y Wimbledon en una misma temporada. El murciano buscará seguir con su racha y colgarse la medalla de oro. Además, tendrá el lujo de participar en la modalidad de dobles con Rafa Nadal.

Un caso similar es el de Jannik Sinner. El italiano tampoco participó en los Juegos de Tokio y será uno de los rivales más temibles del cuadro.

Otros tenistas que pueden hacer un buen papel en París son:

Stefanos Tsitsipas (Grecia)

Casper Ruud (Noruega)

Hubert Hurkacz (Polonia)

Sebastián Báez (Argentina)

Francisco Cerúndolo (Argentina)

Holger Rune (Dinamarca)

Daniil Medvedev (AIN: Atleta Individual Neutro )

Alex de Miñaur (Australia)

JUGADORAS A SEGUIR CUADRO FEMENINO

La polaca Iga Swiatek se presenta como la gran favorita de cara los juegos. El tenis femenino perderá dos grandes jugadoras en los Juegos de París. Aryna Sabalenka no disputará el prestigioso torneo. La bielorrusa renunció a participar en la cita olímpica debido a "todas las reglas de la WTA con torneos obligatorios" y la necesidad de cuidar su salud. Tampoco estará Emma Raducanu. La tenista británica no pudo acceder a los Juegos Olímpicos a través del ránking, ya que es la número 165 de la clasificación WTA, pero recibió una invitación de la ITF por ser campeona de un Grand Slam. Ian Bates, capitán del equipo británico de tenis en los Juegos Olímpicos, lo confirmó en una rueda de prensa en Queen's. "Cree que no es el ‘timing’ adecuado para ella en este verano. Esperemos que tenga muchos más Juegos por delante". En clave española, tampoco estará Paula Badosa.

Por otro lado, el cuadro es muy competitivo y Swiatek tendrá una gran competencia:

Jasmine Paolini (Italia)

Elena Rybakina (AIN: Atleta Individual Neutro)

Maria Sakkari (Grecia)

Angelique Kerber (Alemania)

Naomi Osaka (Japón)

Jessica Pegulaç (Estados Unidos)

Marta Kostyuk (Ucrania)

Elina Svitolina (Ucrania)

Jessica Pegula (EEUU)

DÓNDE VER POR TV EL TENIS MASCULINO Y FEMENINO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS 2024

Los Juegos Olímpicos de París se podrán ver de forma íntegra a través de RTVE, tanto por los canales de La1, Teledeporte y La2, como por los de su aplicación. La corporación emitirá unas 400 horas de todos los deportes a través de sus canales, pero también ofrecerá contenido en las redes sociales oficiales del consorcio, tal y como confirmó el ente público.

No será la única forma de ver los Juegos de París. Además de RTVE, se podrá seguir la cita olímpica a través de los canales de Eurosport. El operador dará todo el deporte de todas las disciplinas a través de una señal mundial.

Como siempre, en SPORT.es ofreceremos la mejor cobertura del evento y del tenis en París.