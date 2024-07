¡Sinner se baja de los Juegos Olímpicos!

Salta la sorpresa en el mundo del tenis. Jannik Sinner ha anunciado este miércoles que no estará en los Juegos Olímpicos. El jugador italiano, debido a una amigdalitis, se convierte en el cuarto jugador del top-10 que no luchará por una medalla en París.

"Me entristece informarles que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos de París. Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me diagnosticó amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara", ha informado el número uno del mundo a través de las redes sociales.

Por tanto, el tenis se queda sin el mejor jugador del mundo en la actualidad, según el ranking ATP. El italiano logró en enero su primer Grand Slam y era uno de los máximos favoritos para el oro en los Juegos, además de participar en la modalidad de dobles junto a Lorenzo Musetti.

Una de las principales fechas de Sinner en el calendario de 2024 era representar a Italia en los Juegos. "Perderme los Juegos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada. No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante. Buena suerte a todos los deportistas italianos a los que apoyaré desde casa. Forza Italia."

Djokovic y Alcaraz, los máximos favoritos

El número uno del mundo había apostado por no jugar ningún torneo de preparación en arcilla. Tras su baja, Novak Djokovic será el máximo favorito para el oro, según el ranking ATP, seguido de Carlos Alcaraz, campeón en esta edición de Roland Garros.

Cabe recordar que el tenis en los Juegos Olímpicos se celebrará en las instalaciones de Roland Garros, uno de los cuatro Grand Slam del año y en el que Carlos Alcaraz salió campeón. Las opciones de medalla para el español son todavía más altas, aunque el 'hype' por el tenis baja un poco tras la ausencia de su máxima estrella.