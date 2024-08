Scheffler: "No pienso demasiado en mi legado como golfista"

El estadounidense Scottie Scheffler, número uno mundial y campeón olímpico de golf en París 2024, afirmó este domingo que no piensa demasiado en su "legado como golfista".

"No pienso demasiado en mi legado como golfista. No es algo que me venga a la cabeza. Me encanta estar aquí compitiendo. Es una de las cosas que más me gusta hacer en el mundo y es una gran alegría en mi vida. Estoy orgulloso de estar aquí compitiendo", afirmó en la rueda de prensa posterior a su triunfo.

"Esto que hago aquí forma parte de mi vida, y es algo en lo que he trabajado muy duro. Estoy orgulloso de estar aquí sentado con la medalla de oro. Sólo estoy aquí compitiendo e intentando estar presente, trabajando tan duro como puedo e intentando sacar lo mejor de mí mismo", agregó.

Orgulloso de su país

Matsuyama hace un selfie con los tres ganadores de medalla, con Scheffler como medalla de oro / PGATOUR

Scheffler mostró su lado más patriótico: "En primer lugar, estoy orgulloso de mi país. Estoy orgulloso de ser estadounidense y la otra noche me emocioné viendo la ceremonia de entrega de medallas de oro de la gimnasia femenina".

Scottie Scheffler también dijo que "fue muy emocionante estar en el escenario mientras se izaba la bandera y se cantaba el himno nacional". "Sí, sin duda es algo que recordaré durante mucho tiempo", agregó.

En un momento de la rueda de prensa se le preguntó por los orígenes de su familia en Estados Unidos: "Es una pregunta difícil. Ojalá mis padres estuvieran aquí. Por parte de mi madre, italianos. Creo que por parte de mi padre son alemanes. Ellos lo recordarían mejor que yo, pero llevamos aquí (Estados Unidos) unas cuantas generaciones. Mi abuelo luchó en la guerra de Vietnam y en la de Corea. O creo que fue en la Guerra de Corea. Ya ha fallecido", dijo.

Un tipo emocional

"Aprendí desde pequeño a quitarme el sombrero y a ponerme la mano sobre el corazón para cantar el himno nacional. Mis padres me enseñaron desde pequeño lo que significaba ser estadounidense y lo que significaba ser libre, y estoy orgulloso de representar al país esta semana", remarcó.

Scheffler reconoce que es una personal emocional y rompio a llorar con la medalla y el himno / PGATOUR

A la pregunta de si lloró en alguna de sus dos victorias en el Masters, Scheffler señaló: "Quiero decir que ya soy bastante emocional. Con este torneo, en realidad no hubo mucho tiempo entre ganar y que me llevaran por todo. Recuerdo que después del Masters de este año me tomé un descanso para ir al baño, pero realmente sólo quería estar solo durante un minuto. Lloré bastante después de aquello".

Sobre qué lugar ocupa la medalla de oro entre sus títulos, Scheffler dijo: "Intento no comparar los logros de unos con los de otros. En términos de vida familiar, tener un bebé ha sido lo más importante para nosotros este año. Ha sido especial. Volver a casa con una medalla olímpica y tener a mi familia aquí para apoyarme es una sensación especial", finalizó.