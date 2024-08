Santi Denia: “En la celebración he sacado toda la tensión del torneo”

Santi Denia, seleccionador español de fútbol olímpico, reconoció que sacó “toda la tensión del torneo” en su efusiva celebración de la remontada 1-2 ante Marruecos que le dio a su equipo el pase a la final de París 2024.

“Dejadme que me alegre de vez en cuando, además he sacado toda la tensión que llevamos en este torneo. Me he alegrado por todo el grupo: jugadores, técnicos… Son una familia que se lleva muy bien. Realmente, me he alegrado por todos”, dijo en zona mixta.

“Sabíamos que era una selección que tiene un buen nivel, lo habéis visto. Venía de hacerle cuatro goles a Estados Unidos, campeona de África. Tienen jugadorazos que quieren jugar, han sacado una alineación para atacar. Pero nosotros hemos podido sacar lo mejor y remontar el partido. Marruecos ha ido a por el partido. Ha hecho una alineación para ir a por el partido. Le felicito por la alineación que ha hecho. Les felicito a los marroquíes por el gran trabajo que han hecho”, analizó sobre el encuentro.

Un Santi Denia que hizo autocrítica al asegurar que tiene “que mejorar en empezar bien los partidos” para “poder conseguir el oro” y que comentó lo que le dijo a los futbolistas al descanso.

“Les he dicho que fueran ellos y dar alguna solución de cómo estaba el partido. Ellos son muy buenos, les damos alguna solución, pero los futbolistas son los que la tienen que desarrollar. No podíamos entrar en protestar al árbitro y en ese tipo de cosas”, explicó.

Además, destacó que haya sido Juanlu Sánchez, uno de los cuatro suplentes de la convocatoria inicial, quien haya marcado el gol decisivo.

“Son 22 jugadores muy buenos, como hemos visto en la Eurocopa con la absoluta, todos suman. En este torneo cada dos días, a 30 grados, saben que todos son importantes. Son ellos los que han hecho un gran trabajo.