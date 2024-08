Rudy Fernández se despide del baloncesto: "Hemos luchado hasta el final"

Rudy Fernández, internacional español que se retira del baloncesto a sus 39 años tras la eliminación de España en los Juegos de París, destacó tras perder ante Canadá que el equipo luchó "hasta el final" y dijo irse con un buen sabor de boca por el rendimiento de una selección que dijo adiós a la cita olímpica perjudicada por un triple empate en su grupo.

“Estoy contento del trabajo que hemos hecho porque hemos luchado hasta el final, que es lo que hay que hacer cuando representas esta camiseta. No ha podido ser, pero me voy con un sabor muy bueno porque ver al equipo competir de esta manera da tranquilidad de presente y futuro”, dijo el jugador balear a la Cadena Cope.

“Me voy habiendo intentado lo que he intentado siempre, ayudar al equipo”, añadió el veterano jugador, que dijo irse con tristeza y paz: "Paz porque llega el momento de estar tranquilo con la familia, y tristeza porque he vivido muchísimas cosas con esta Selección y el baloncesto, también en clubes, y que ya no haya más torneos ni viajes, tiene ese ambiente de tristeza y el equipo se echará de menos”.

Por último, dio las gracias a sus compañeros "por luchar y representar tan bien esta camiseta" y se mostró convencido de que "volverán a disfrutar de títulos”.