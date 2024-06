Rudy: "Esto no acaba aquí, ojalá pueda terminar este ciclo profesional con una olimpiada"

Rudy Fernández, jugador del Real Madrid, expresó tras incorporarse este lunes a la convocatoria de la selección española su deseo de poder clasificarse para disputar los que serían sus sextos Juegos Olímpicos y advirtió de que "esto no acaba aquí" tras despedirse de su etapa en el club blanco a sus 39 años con una nueva Liga.

"He tenido una gran semana con el título de Liga, el reconocimiento que tuve en el WiZink con muchísima gente dándome la enhorabuena a nivel del club, increíble, pero esto no acaba aquí, vengo con muchísima confianza a esta preparación con la selección. He vivido muchísimos momentos muy bonitos y ojalá pueda terminar este ciclo profesional con una olimpiada que para mí sería algo increíble", dijo a los medios tras completar su primer entrenamiento con el combinado nacional.

"SEGURO QUE VENDRÁN A APOYARNOS"

Se mostró "contento" por volver a la rutina con 'La Familia', con la que disputó un primer entrenamiento "para entrar un poco en dinámica" porque sus compañeros vienen de estar casi una semana en Málaga y tanto él como los otros tres jugadores que se incorporaron este lunes al equipo -Alberto Abalde, Santi Aldama y Usman Garuba- tienen aún que coger el ritmo.

"La suerte es que tenemos que jugar el Preolímpico en Valencia", destacó el internacional balear, que hizo un llamamiento a la afición de dicha ciudad para que les anime en su búsqueda de un billete para París 2024. "Seguro que vendrán a apoyarnos y serán un factor muy importante de cara a podernos clasificar", añadió.