Rahm: “Para ganar habrá que hacer muchos birdies en la última ronda”

Jon Rahm completó este sábado otra gran jornada de golf en ‘Le Golf National’ y ya se encuentra donde quería de cara al ataque final de este domingo donde irá a por todas en busca de la medalla de oro que se marcó como objetivo al inicio del torneo.

“Cada día voy un poco mejor, sí. Es un campo que me gusta y en el que estoy cómodo, pero no he conseguido ganar aquí ni disfrutar de esta buena posición en la que estoy ahora”, dijo el vasco

“Hacer birdie del 15 al 18 es un alivio, es como robarle un golpe al campo. Hoy me han entrado los putts, el del 17 ha sido muy bueno, de más de diez metros. Es un putt para darme una oportunidad mañana e irme con una sonrisa del campo”, aseguró el de Barrika.

Muchos candidatos a la victoria

Respecto a la jornada definitiva, dijo que “si mañana no sale el viento, cualquiera de los que hay por detrás nos puede pegar un susto. No puedes tener un día mediocre e ir a asegurar. No se va ganar haciendo -1 ó -2”, comentó Jon Rahm, tranquilo aunque consciente de lo que se juega.

Por su parte, David Puig, a pesar de no haber podido remontar posiciones, estaba contento con la vuelta. “De tee a green he estado muy bien, pero luego no he sabido leer las caídas y he fallado muchas oportunidades de birdie que obviamente me hubiesen venido muy bien. Han pasado muchas rozando y ha sido un poco desquiciante. Me quedo con la sensación de que he jugado bien, de que he dado buenos golpes”, dijo

"En la última jornada me toca ser agresivo de verdad para restarle el mayor número de golpes al campo. ¿Jon? Me alegro mucho por él, por su juego, para mí no hay 59 rivales, sino sólo 58 porque Jon es parte del equipo y ojalá tenga un buen día mañana y gane la medalla de oro”, finalizó el barcelones, haciendo piña con su compañero en París.