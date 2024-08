Rahm: “Estamos contentos, es un buen debut y podemos mejorar”

Jon Rahm y David Puig, separados por casi una hora con motivo de la conclusión de sus respectivas jornadas, no podían reprimir su satisfacción por sus respectivos debuts olímpicos que los deja en la zona alta de la clasificación.

Incluso sabiendo, por la habitual ambición que les caracteriza, que el resultado podía haber sido mejor, es especial David Puig, lastrado por un final discreto que cercenó parcialmente muchas acciones positivas previas.

“Al final terminar bajo par es un resultado positivo pero un poco decepcionado por el final que he tenido. Me quedo con lo bueno, le he golpeado bien a la bola y he hecho buenos birdies que siempre dan confianza”, reconocía el golfista barcelonés tras sus primeros 18 hoyos, quien asegura que cree que va mejorando y creciendo poco a poco como jugador en una jornada “que considero positiva”.

Davi Puig ejecuta un putt durante su primera vuelta en Le Golf National / EFE

Rahm, satisfecho

Casi una hora después, con parón por tormenta, era Jon Rahm quien repetía el sentido de esas palabras. “Uff, cómo suena eso de debut olímpico… Pues estoy satisfecho, muy satisfecho, ha sido un buen día, un buen resultado”, decía el vasco.

“No he estado todo lo cómodo que hubiese querido, pero he salvado situaciones muy complicadas mediante muy buenos golpes y una pena el tiro al agua en el 16, culpa mía”, resumía con satisfacción el golfista español.

“Una de las cosas que más me ha sorprendido es el apoyo del público, en el hoyo 1 y en todo el campo. Pensaba que la presencia de Xander Schauffele, el vigente campeón, lo iba a acaparar todo, pero he agradecido mucho el cariño que me han dado en todo momento”, destacaba Jon Rahm, con ganas de disputar este viernes la segunda jornada de juego.