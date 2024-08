Peleteiro responde a sus críticos: "Se nota que sabéis bien poco de atletismo"

La participación de Ana Peleteiro en estos Juegos Olímpicos de París no ha ido como hubiera esperado, seguramente. Se sentía con opciones de poder luchar por las medallas, pero no fue su mejor día en la final del triple salto y tan solo pudo ser sexta. Eso en lo deportivo, en lo extradeportivo, la gallega ha tenido que soportar todo tipo de comentarios. Los últimos, relativos a un posible interés en no lucir el nombre de España en su indumentaria. Una auténtica tontería.

Después del revuelo creado en redes sociales, Peleteiro ha querido decir la suya y, como es ella, no ha dejado títere sin cabeza. "Se nota que sabéis bien poco de atletismo""Me lo pongo en el pecho porque, en el descenso del último salto hacia la arena, se me clavan los imperdibles en la barriga", justificó la atleta en su Instagram.

Su defensa no se quedó ahí. La atleta gallega calificó a las personas que le criticaban por este motivo como "ofendiditos" y aseguró que ella siempre defiende "orgullosa" los colores de nuestro país, una condición que hará "hasta que el cuerpo lo permita".

No es la primera vez que Ana Peleteiro tiene que justificar sus acciones. A la gallega siempre se le mira con lupa y Peleteiro siempre ha demostrado sentirse muy española.