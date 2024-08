Paula Leitón se pronuncia ante las críticas sobre su físico: “Esos comentarios me resbalan”

La selección española femenina de waterpolo hizo historia el pasado 10 de agosto al hacerse con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, la felicidad de las jugadoras se vio opacada por los numerosos insultos gordofóbicos que recibió una de las componentes del equipo, Paula Leitón.

Lejos de quedarse en silencio, la jugadora del CN Sabadell quiso expresar su opinión sobre estos comentarios, a los que aseguró no prestarles mucha atención: “La gente que pone esos comentarios piensa que van a hacer daño. Sé cómo es mi cuerpo y lo quiero muchísimo. Me dan absolutamente igual los comentarios. Acabo de ganar un oro olímpico, que es el sueño que tengo desde que soy una enana”, indicó la catalana en el programa ‘En boca de todos’.

Asimismo, la jugadora egarense quiso destacar la importancia que tiene su físico para jugar al waterpolo, concretamente en la posición en la que ella juega, la de boya. “Si mirasen el equipo verían que somos tres tías que rozamos los dos metros. Yo mido 1,9 metros y se requiere este físico para aguantar en un partido de waterpolo, que es un deporte muy duro”, declaró la jugadora.

Además, Leitón también destacó el impacto que pueden tener este tipo de conductas en las redes sociales sobre ciertas personas, pues, pese a que a ella no le afectan estas críticas hacia su cuerpo, hay personas a las que estos comentarios pueden hacerles mucho daño. “Deberían pensar un poquito en que hay personas a las que pueden hacer daño. Soy una persona madura y no me afecta, pero a una niña u otra persona puede crearle problemas serios por estos comentarios. Esos comentarios hacia mí me resbalan”, sentenció.

Un exitoso palmarés

A sus 24 años, Paula Leitón ya suma dos medallas olímpicas en su palmarés, pues, a la plata lograda en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se le ha sumado el oro en los de París 2024, convirtiéndose así en una de las jóvenes promesas del waterpolo español.

La jugadora catalana debutó por primera vez en unos Juegos en Río de 2016, con tan solo 16 años. Pero los logros de la jugadora egarense no se reducen a las citas olímpicas pues, a sus medallas de Tokio y París se le suman tres platas mundiales (de cinco posibles), así como dos oros y un bronce en campeonatos europeos.