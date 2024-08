El padre de Imane Khelif sale en defensa de su hija: "Mi hija es una niña"

El padre de la boxeadora Imane Khelif ha querido decir la suya después de todo el revuelo creado en torno a la figura de su hija, después de que la argelina pasara por encima de la italiana Angela Carini y desatara una ola de interrogantes por su género. La escena ha vuelto a poner sobre la mesa la participación de los deportistas intersexuales en las distintas categorías, como es el caso de Khelif, quien tiene cromosomas XX (los de la mujer), pero con altos índices de testosterona, como le ocurría a la atleta Caster Semenya.

El combate con la italiana, de hecho, no duró más de 46 segundos. Carini, viendo con la fuerza en los golpes de la argelina, no dudó en retirarse y contar lo vivido: "Me dio dos golpes y ya no podía respirar, estoy destrozada. Fui al ring para honrar a mi padre. Me dijeron muchas veces que era una guerrera, pero preferí parar por mi salud. Nunca había sentido un puñetazo como este". Más tarde pidió disculpas, pero el combate y las declaraciones de la italiana levantaron una polémica que llegó a todos los estamentos del deporte.

El COI, por ejemplo, defendió la participación de Khelif como mujer y, ahora, ha sido su padre el que también ha querido salir a defender a su hija de todas las acusaciones y miradas críticas. "Mi hija es una niña, fue criada como una niña, es una niña fuerte y valiente. Se le enseñó a tener una fuerte voluntad en el trabajo y en la formación", aseguró el progenitor de la boxeadora argelina en unas declaraciones a la agencia AFP.

Felicitaciones de Argelia

Para el padre no hay ninguna duda del género de su propia hija. Tampoco para el gobierno de Argelia. "Felicidades por la clasificación Imane Khelif. Has honrado a Argelia, a la mujer argelina y al boxeo argelino. Estaremos contigo sean cuales sean los resultados", indicó Abdelmadjid Tebboune, presidente del gobierno argelino.

Recordemos que ahora Khelif, después de vencer a la húngara Anna Luca Hamori en los cuartos de final de la categoría de 66 kg, tiene ya asegurada al menos la medalla de bronce para su país. Veremos si finalmente puede llevarse el oro. Dará mucho de qué hablar todavía.