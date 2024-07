Pablo Acha se medirá a Lin Zih-Siang (Taipei) y clasifica a España para los mixtos

Pablo Acha fue de menos a más en la fase de clasificación de tiro con arco de los Juegos de París y terminó en el puesto 33, resultado que le llevará a medirse a Lin Zih-Siang (Taipei) en los treintaidosavos y que ha contribuido para que España pase a los octavos de final de la competición mixta, junto a Elia Canales.

El burgalés Acha, de 27 años, tiró 72 flechas y logró recuperarse de un inicio titubeante al pasar de los 326 puntos de la primera mitad a los 336 de la segunda.

Si supera a Zih-Siang, el arquero español se podría enfrentar al primero del clasificatorio de este jueves, el surcoreano Kim Woojin, quien posee además el récord olímpico establecido en Rio 2016 con 700 puntos (sobre 720).

"En las clasificatorias se lanzan muchas flechas y me costado hoy un poco adaptarme, pero en una eliminatoria no veo a ningún rival invencible y a los hechos me remito. Últimamente Corea no está siempre en el podio, con Elia ya hemos batido a Corea en alguna ocasión", declaró a EFE Acha.