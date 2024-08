Olise, la nueva estrella de Francia en los Juegos

Thierry Henry no pudo hacer, seguramente, la lista de jugadores que tanto hubiera deseado. Unos se fueron a la Eurocopa y no iban a doblar esfuerzos. Otros, tuvieron que renunciar a los Juegos Olímpicos porque sus clubes no les iban a liberar. Sin embargo, y pese a todo, Francia se ha acabado metiendo en la gran final, demostrando que, pese a no tener a sus primeras espadas disponibles, sigue teniendo un potencial tremendo en su base.

Una estructura fuerte atrás y arriba dinamita para desestructurar cualquier entramado defensivo. Con Michael Olise, eso sí, todo es más fácil. Algunos se preguntaban cómo el Bayern de Múnich había puesto encima de la mesa más de 60 millones de euros para llevarse a un joven extremo del Crystal Palace. Hoy, esa desorbitante cantidad parece más bien un 'regalo' viendo sus actuaciones en estos Juegos.

Acostumbrado a jugar en el flanco derecho del ataque en la Premier League, Henry le ha centrado la posición, convirtiéndolo en el '10' del equipo y el encargado de crear peligro desde la mediapunta. La receta no le ha podido salir mejor al seleccionador. Con todos los galones del mundo, Olise ha anotado dos tantos y ha repartido hasta cuatro asistencias en los cinco partidos disputados hasta la fecha. Tan solo ante Nueva Zelanda no participó en ninguno de los tantos del partido.

"Michael volvió a marcar la diferencia. Optamos por aislarlo por la derecha en un momento y valió la pena. Consigue hacer cosas extraordinarias con su pie izquierdo", aseguraba Henry tras el segundo partido de estos Juegos.

Gol y asistencia en semifinales

Frente a Egipto, en las semifinales y después de no haber cuajado una buena primera mitad, se puso a toda Francia a sus espaldas y la llevó hasta la final olímpica con un tanto y una asistencia claves. Poco o nada se entendería el nivel que está dando también Mateta sin la presencia de un Olise que está sobresaliendo en una posición que poco había pisado en el Crystal Palace.

Sin duda, bien haría España en tener en cuenta el desequilibrio de un futbolista que apunta a romperla en el Bayern de Múnich. Kompany no dudó en recomendar el fichaje del francés y los Juegos Olímpicos están reafirmando por qué el club bávaro insistió tanto en su incorporación. Puede jugar por dentro y por fuera, con una zurda capaz de desequilibrar cualquier partido, ya sea con el pase o con el regate. Jugador a tener en cuenta y que tan solo tiene 22 años.