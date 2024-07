Nadal y su futuro: "Después de los Juegos..."

Rafa Nadal ya conoce su hoja de ruta para estos Juegos. El sorteo que se ha celebrado este jueves le ha dejado un camino más que duro en la modalidad individual. El de Manacor se estrenará ante el húngaro Marton Fucsovics y se enfrentaría en una hipotética segunda ronda ante el serbio Novak Djokovic.

Por lo que respecta en la modalidad de dobles, Nadal y Alcaraz debutarán ante la dupla argentina formada por Máximo González y Molteni. Una vez ya conocido su camino, el balear, en los micrófonos de 'Onda Cero', ha analizado sus próximos rivales: "Somos conscientes de que serán partidos difíciles. Hay que estar centrados y sacar lo mejor de nosotros y luchar con la máxima humildad y valorando cada punto. Si conseguimos pasar tiempo en pista, todo se puede ir acomodando de una manera menos complicada, pero es un torneo con poco margen", explica.

Rafa Nadal, a su llegada al sorteo en Roland Garros / EFE

La dupla entre balear y murciano es uno de los acontecimientos más esperados de estos Juegos. Pese a las expectativas generadas, admite que deberán dar lo mejor de sí para avanzar el máximo de eliminatorias posibles. "Ya no solo es compenetrarnos, sino que juguemos bien en dobles. Él lleva mucho tiempo sin jugar y yo llevo dos días la semana pasada, tenemos que automatizar los movimientos. Empezamos más lentos, hay que entender dónde restar, dónde elegir el tiro adecuado porque los espacios son más pequeños. Cada vez nos encontramos mejor. Nosotros no tendremos eso de entrada, pero tenemos gran ilusión y totalmente concentrados", afirma el de Manacor.

"SIEMPRE ME HA FAVORECIDO JUGAR CON ESPAÑA"

Nadal afronta los Juegos con mucho optimismo. El balear explica que jugar con España siempre le ha hecho rendir mejor: "Siempre me ha favorecido jugar con España, cuando ha sido la Copa Davis o las olimpiadas, normalmente he jugado bien". Rafa afirma que estos Juegos no son 'una presión extra', sino todo lo contrario: "Nada es eterno y es una situación diferente a la de otras veces, pero el sentir que no estás jugando solo para ti, te eleva ese nivel de energía que te hace dar un poco más".

Sobre su futuro, Nadal sigue dejándolo en el aire, pero confirma que estará presente en la Laver Cup: "Nada es lineal en esta vida. Hay momentos y estados, que normalmente van acorde a estados físicos. Intento disfrutar y vivir lo que siento en cada momento, siempre con visión positiva de lo que es mi día a día dentro de mis posibilidades. Después de los Juegos voy a tomarme un tiempo para pensar bien lo que necesito para mí como persona, lo que me apetece hacer realmente. Sí que jugaré la Laver Cup", concluye.

CANCELADO EL ENTRENAMIENTO

Rafael Nadal ha cancelado las dos sesiones de entrenamiento que tenía fijadas para este jueves, según ha comunicado el Comité Olímpico Español, que no ha dado a conocer el motivo.

El ganador de veintidós Grand Slam, campeón olímpico individual en Pekín 2008 y de dobles junto a Marc López en Río 2016, tenía previstas dos sesiones de entrenamiento en las instalaciones de Roland Garros, a las 13.00 h en una de las pistas exteriores y otra a continuación en la cancha central, la Philippe Chatrier, ambas con el alemán Alexander Zverev. A final, no realizará ninguna.