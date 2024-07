Nadal confirma que jugará este lunes contra Djokovic: "Intentaré dar el máximo para que sea una noche especial"

Rafa Nadal superó este domingo su duelo de primera ronda en los Juegos Olímpicos de París con una trabajada victoria ante el húngaro Marton Fucsovics. Un primer escollo que le llevará a medirse en segunda ronda contra Novak Djokovic en el que será uno de los duelos del campeonato.

El partido contra Fucsovics empezó con el balear a un alto nivel y un contudente 6-1, aunque como él mismo explicó, ese nivel no se mantuvo en la segunda manga y eso lo aprovechó el húngaro. "He jugado un muy buen primer set, con un nivel superior a lo que he venido jugando últimamente. Lo difícil ha sido mantener el nivel y el ritmo de juego, he bajado y entonces el otro ha empezado a apoderarse, a jugar cómodo, todo lo contrario que en el primer set que le he hecho jugar incómodo", analizó el balear tras el choque.

"Cuando él ha comenzado a jugar cómodo yo he cometido errores, él ha ido cogiendo confianza y entonces se me ha complicado el partido mucho. Al final he encontrado la manera y estoy feliz porque me he dado la oportunidad de volver a jugar mañana", explicó en referencia a su choque contra Djokovic de segunda ronda. "Es un partido que me hace ilusión, aunque soy precavido porque no sé a que nivel competitivo puedo estar. Voy a intentarlo y estoy disfrutando de la experiencia. Ganar siempre sabe bien", apuntó.

Sobre su enésimo enfrentamiento contra Djokovic, el más repetido en la era Open, explicó que en este caso "es una situación diferente". "Normalmente cuando jugábamos este tipo de partidos contra él y yo, jugamos en rondas finales por algo realmente importante. Esto son unos Juegos y cada partido es importante, sin duda, pero yo no sé a qué nivel puedo llegar a jugar con lo cual voy a esforzarme al máximo para intentar crearle problemas", advirtió Rafa.

"Es un poco incierto lo que vaya a pasar pero estoy con la actitud necesaria y si viene la inspiración que me pille trabajando. Intentaremos dar el máximo para que sea una noche especial, zanjó al respecto.

Buenas sensaciones físicas

El debut de Rafa en el cuadro individual había sido una incógnita hasta este domingo debido a un problema en el muslo aunque tras el duelo contra Fucsovics Nadal confirmó que tuvo buenas sensaciones. "Ayer decidimos jugar tras hablar con el equipo, tuve que parar un día por un problemilla en el aductor largo pero he trabajado mucho con fisioterapia estos días y creo que va aguantando. Tengo la incertidumbre de cómo va a seguir pero parece un músculo que no tiene un impacto muy directo en los movmientos por lo que soy optimista", comentó explicando que las pruebas revelan un pequeño daño, poco significativo.

"Ayer tenía dudas sobre si reservarme para el dobles pero tenía que probarme, lo he hecho y creo que ha ido bien y ojalá mañana me levante bien y no haya contratiempos", deseó el tenista de Manacor, con vistas a los próximos días en París, en los que también deberá afronatr un nuevo duelo en el cuadro de dobles junto a Alcaraz.

Respecto a la acogida que ha tenido en París y su aparición sorpresa en la ceremonia inaugural como portador de la antorcha, el balear solo tuvo palabras de agradecimiento. "En Francia me siento muy querido, todos saben lo importante que es para mi esta ciudad y la realidad. En ese sentido solo puedo dar las gracias a París y a Francia por darme el honor de recibir la antorcha en un lugar tan especial y en un momento tan especial. Es algo que se va a quedar para siempre en mi memoria. Cada vez que juego en Roland Garros me siento querido y apoyado y solo puedo dar las gracias".

Antes de concluir su comparecencia fue preguntado por el momento complicado en el duelo contra Fucsovics, tras perder el segundo set. "Se había complicado de verdad. He podido sacar un juego clave y a partir de ahí he dado otro empujón de energía, he subido un poquito el nivel y al final un poquito a trompicones, con momentos mejores y momentos peores, pero creo que he recuperado un poquito de iniciativa", explicó.