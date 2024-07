Miki Oca, seleccionador de waterpolo femenino: "Ganar una medalla ya sería un gran éxito"

La selección femenina de waterpolo siempre es una de las grandes protagonistas de los Juegos. París será la cuarta cita olímpica del grupo liderado por Miki Oca. Durante esta etapa, España ha conquistado dos medallas de plata, la primera colgada en Londres y la segunda en la última edición que se disputó en Tokio.

Más allá de los Juegos, España se ha merecido ser catalogada como una de las favoritas en cualquier competición. La selección se proclamó campeona del mundo en 2013 y subcampeona en 2017 y 2019 y, además, tricampeona continental en 2014, 2020 y 2022.

El último torneo que disputó España fue en el europeo celebrado en Eindhoven. El conjunto de Miki Oca se colgó la medalla de plata, tras perder en la final ante Países Bajos. Ahora, afronta unos Juegos Olímpicos con la máxima ambición de ir a por el oro. En SPORT charlamos con Miki Oca, seleccionador de waterpolo femenino para analizar los Juegos de París.

Cada vez queda menos para que debutéis en los Juegos. ¿Cómo ves al equipo?

Las veo bien, motivadas, con ganas de trabajar y hacer equipo. Estos ingredientes son fundamentales.

Antes de la cita de París, las jugadoras han tenido un calendario muy exigente: campeonato del mundo, de Europa, competición de clubes...

Es cierto que ha sido muy apretado, pero lo ha sido para todo el mundo. Entre el campeonato del mundo, de Europa… Los equipos europeos hemos estado en los dos y, los que no, han estado en el Mundial. Ha sido un calendario muy apretado para todos.

Ya dejando atrás todo lo disputado anteriormente... ¿Cómo afrontáis los Juegos?

Tenemos por delante una cita que nos ilusiona mucho a todos. Lo que tenemos y lo que ya tiene el grupo en mente es cómo afrontar de la mejor manera posible esta competición.

No siempre es bueno ponerse objetivos pero… ¿Cuál es la meta en París?

Yo soy de la idea de lo que tenemos que hacer es centrarnos en el trabajo del día a día. Eso es lo que va nos va a llevar lo más arriba posible. Cuando uno da lo mejor… Vamos a ver hasta donde somos capaces de llegar.

"Los Juegos de Tokio fueron muy extraños" Miki Oca — Seleccionador español de waterpolo femenino

Hablando con las jugadoras, ellas solo tienen en mente salir de París con el oro…

Sí, eso está muy bien. Ellas tienen el objetivo muy claro (entre risas).

Haciendo memoria... ¿Cómo recuerdas los Juegos de Tokio? ¿Cómo los viviste personalmente?

La verdad es que fueron unos juegos muy extraños por todo lo relacionado con el Covid. Pero en cuanto a competición, recuerdo que empezamos muy mal perdiendo el primer partido ante Alemania, pero a partir de ahí dimos un gran nivel. Conseguimos alcanzar la primera plaza del grupo y llegamos a meternos en la final, pero perdimos ante EEUU. Siempre es duro perder una final y te quedas con mal sabor de boca, pero creo que hicimos un gran resultado.

Alejándonos de la actualidad y de los Juegos, llevas muchos años el mundo del waterpolo. ¿Cómo haces para tener una motivación en cada reto que tienes por delante?

Básicamente, porque me gusta lo que hago. Me gusta el grupo con el que estoy, el equipo con el que trabajo… No tengo que hacer ningún tipo de ejercicio de motivación, me gusta lo que hago.

El waterpolo cada vez es más dinámico Miki Oca — Seleccionador waterpolo femenino

¿Nunca has tenido desgaste?

Una gran competición, ya sea un campeonato del mundo o unos Juegos Olímpicos, evidentemente requieren de un esfuerzo y, por lo tanto, acabas cansado. Pero al final, tienes tu periodo de descanso y luego, a por la próxima.

¿Tras todos estos años de carrera, ves que el waterpolo ha evolucionado mucho?

Va hacia un deporte más dinámico, más rápido, con más intensidad, todo se ha modernizado… Ahora lo que tiene más es exigencia física. Aunque también tiene más importancia la táctica. Las nuevas tecnologías permiten un análisis más a fondo de los rivales. Con lo cual se está evolucionando mucho hacia ese aspecto. Cada vez va hacia algo más rápido y más rico tácticamente…

Para terminar... Una apuesta si ganáis el oro.

No lo he pensado. Desde luego que una medalla ya sería un gran éxito. No he hecho ninguna apuesta… ¿Quieres que hagamos una tú y yo?

Si ganáis el oro, hacemos otra entrevista.

Hecho (entre risas)