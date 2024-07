Marc Miralles: "Por soñar, todos queremos el oro"

Marc Miralles, capitán de la selección española de hockey hierba, acaba de volver del stage de preparación para los Juegos Olímpicos que el equipo ha llevado a cabo en Santander.

A sus 26 años, el jugador del Bloemendaal de la potente liga neerlandesa, afrontará en París su primera cita olímpica, y lo hará al frente de un equipo joven, aunque curtido en grandes campeonatos, que aspira a todo.

Acabáis de llegar del stage de preparación en Santander. ¿Qué sensaciones hay dentro del equipo después de estos días juntos?

Creo que pocas veces hemos tenido mejores sensaciones después de entrenar. Vinimos antes de Alicante, donde también tuvimos una semana muy buena y ahora en Santander hemos tenido muy buenos días de dobles sesiones de entrenos con mucha intensidad y partidos amistosos. Todo el mundo ha venido realmente muy satisfecho y con la sensación de que estamos muy preparados.

Llega España con un equipo muy joven pero experimentado en torneos importantes como ya fue el Preolímpico ¿Cómo habéis trabajado esta preparación de cara a los Juegos?

Sí que es verdad que somos un equipo muy joven. Cada vez intentamos decir menos que somos un equipo muy joven, aunque sea la realidad, porque es fácil tomar como excusa que te falta experiencia, pero sí que la gran mayoría de los jugadores ya ha vivido un Mundial, un Europeo, el estrés que supone el Preolímpico sobre todo. Así que no hemos cambiado nada en cuanto a la preparación. Hemos hecho lo mismo, seguir entrenando, seguir insistiendo en conceptos de juego que ya sabemos, en analizar a los rivales de la misma forma que lo hacíamos.

Se nota más el que todo el mundo tiene ya más vivencias encima. Y aunque somos un equipo joven en cuanto a edad y número de partidos, que eso son números objetivos, sí que llevamos ya encima lo suficiente como para afrontar los juegos con la sensación de que son los primeros para prácticamente todo el mundo, pero que ya hemos vivido muchas cosas juntos.

Marc Miralles, capitán de la selección española de hockey / Valentí Enrich

Tanto el equipo masculino como el femenino consiguieron el billete olímpico en Valencia. En tu caso, además, con un gol en la semifinal, que fue lo que os dio el pasaporte ¿Qué recuerdas de ese partido, cuando el árbitro pita el final? ¿Cuál es tu primer recuerdo?

No sé si era Alex Alonso y Álvaro fueron los primeros que abracé porque los tenía cerca, pero fue la sensación de 'lo hemos conseguido. Vaya cómo vaya la final de mañana. El billete olímpico ya lo tenemos'. Tuvimos antes del Preolímpico varios jugadores que habían estado en el equipo como Roc Oliva o Pau Quemada, grandes nombres que vinieron a dar una charla sobre lo que supone el Preolímpico y todo el mundo estaba de acuerdo en que es un torneo que nadie quiere jugar porque en el mejor de los casos te clasificas para el torneo que de verdad quieres jugar.

Entonces es un torneo que cuesta mucho medir en cuanto a éxito o no éxito, ganar, no ganar. Así que la sensación fue' lo hemos conseguido, estaremos en los juegos'. Estoy muy contento por todo el mundo, porque es la primera vez que vamos a unos juegos, creo que 13 de los 16 que jugaremos, así que fue felicidad máxima durante todo ese día por todo el mundo que conseguiría vivir ese sueño.

¿Fue un extra para vosotros que se disputara en casa?

Yo creo que sí. Creo que todo el mundo tuvo padres, parejas, hermanos, gente querida en la grada animando. Además, en Valencia ya hemos jugado mucho con la selección, así que conocemos el entorno, el clima, el campo, así que nos sentimos en ese sentido muy arropados y el factor nervios que puede suponer ese torneo se hizo un poco más llevadero porque estábamos en casa.

Decía tu compañero Álvaro Iglesias en una entrevista después del Preolímpico, que lo que se ve son las alegrías, la celebración, pero no todo el trabajo que habíais hecho antes del Preolímpico. ¿Cómo vivisteis esas semanas previas dentro de la Selección?

Son unos nervios muy distintos a los que tienes en un Mundial o un Europeo, porque es un torneo que si pudieses escoger no jugarlo, no lo jugarías. Si ganas el Europeo ya te clasificas directo para los juegos, así que te ahorras ese trago. Es un tipo de nervios de' tengo que prepararme mucho, tengo que estudiar muy bien a los rivales, que no se me complique nada, que todo salga bien'.

Pero yo creo que hicimos precisamente una muy buena preparación. Tuvimos muchísimas reuniones para ver cómo lo enfocábamos nosotros, como estudiábamos a los otros equipos entrenando específicamente para cada rival. Cada partido sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, así que más o menos creo que nos salió casi todo bien.

Hablabas antes de grandes nombres que estuvieron con vosotros antes del Preolímpico. Esta selección tiene nombres como Pol Amat, Santi Freixa. ¿Qué legado dejan en el equipo?

La cultura de equipo es algo que se tarda mucho en construir y en realmente saber lo que significa estar en el equipo, tiene mucho peso. Por ejemplo, para preparar los Juegos también nos vino a hablar un día Pol Amat y nos contó su experiencia y realmente tienes que sentir esa responsabilidad de quien ha vestido la camiseta, lo que supone estar en el equipo, con quien entrenas, el valor que implica estar en la selección.

Todo eso es algo que tienes que ser consciente de lo que significa, de que ha habido mucha gente muy importante antes que tú. Y tú tienes que intentar mejorar lo que hay también para dejarlo mejor para la gente que va a venir después.

¿Y quién dirías que es tu referente?

En mi caso, ídolo como tal no sé si tengo, pero intento ir sacando cosas de todo el mundo. De pequeño, jugando en el Terrassa, el jugador del primer equipo que más destacaba por lo que hacía con bola, porque era el que más se veía, era Xavi Lleonart, que también ha estado mucho tiempo en la selección, después jugué con él, en el Polo y en la selección también. Y sí que quizá era el que más intentaba imitar cosas cuando era pequeño.

Vienes de una liga muy potente como la neerlandesa ¿Qué aspectos de lo que se trabaja ahí has traído a la Selección?

A Max (Caldas), lo tenía frito. Todo el rato estaba intentando robar cosas de la gente de Holanda, de compañeros que tengo de Bélgica o de Inglaterra, y luego le iba contando cosas a Max que hacían ellos, y él lo que creía conveniente incorporarlo lo hacía y lo que no, desechaba sin ningún problema. Pero sí que he estado todo el rato intentando ver como preparaban ellos los Juegos, cómo enfocaban cada selección, su preparación olímpica, como entienden el hockey y el deporte en general, cómo preparan los partidos cualquier tontería que pudiese sumar al equipo he intentado traerla. Luego lo que hemos aprovechado no, ya es otra cosa.

Esta selección tiene un bronce y tres platas, la última en Pekín 2008 ¿Crees que a la cuarta va la vencida? ¿Cuál es el objetivo real de la selección?

Es muy difícil poner un objetivo en esto, porque si hablas solo de números, somos el número ocho del ranking. Pero hemos tenido muy buenos partidos contra rivales que a priori son favoritos. Del Mundial nos vamos compitiendo hasta el final contra Australia, del Europeo nos quedamos fuera de semis contra Inglaterra, en un partido muy disputado también. Como lo hemos enfocado nosotros es intentar ganar cada partido de la fase de grupos, que no todos. Max ha hecho muy clara esa distinción entre una y la otra, porque ir a ganar cada partido implica focalizarte en el partido que tienes delante, a la que se cierra ya ha pasado y te centras en el siguiente. Entonces tenemos que hacer una muy buena fase de grupos y a partir de ahí que el cruce de cuartos de final, sea contra quien sea, será con un rival a priori mejor solo hablando de ranking, pero le podemos ganar igual.

Tendrá que ser un partido donde nos salgan muchas cosas bien, pelearlo mucho y es probablemente el partido más difícil que tienes. Y ahí estará la clave, imagino. Pero es muy difícil poner el objetivo de equipo. Por soñar, todos queremos el oro, evidentemente, y luego irá como irá.

La selección aspira a todo en París / Valentí Enrich

En la fase de grupos os enfrentáis a Países Bajos, Alemania, Gran Bretaña, Francia y Sudáfrica. ¿Podrías hacer una pequeña radiografía de estos rivales?

Gran Bretaña siempre es un equipo que te exige muchísimo porque son muy físicos, juegan individual, están todo el partido corriendo. Es de pegarse mucho, de bajarse al barro. Es el primer partido del torneo, así que quizá pueden pesar más los nervios, encontrar sensaciones en el torneo. Alemania son los campeones del mundo, pero las últimas veces que hemos jugado contra ellos se nos ha dado bien y hemos ganado. Pero sigue siendo Alemania. Históricamente, es muy potente y sabe muy bien a lo que juegan. Tienen una estructura muy clara.

Francia es el que organiza así que lo que a priori sería un partido más fácil solo hablando de ranking o de experiencia, es muy difícil de analizarlo porque les puede pesar el jugar en casa o les puede ir bien, será un poco una incógnita.

Sudáfrica a priori es el más fácil y la última vez que jugamos contra ellos creo que fue en la Pro League y les ganamos bien, pero porque también jugamos muy bien. No es un partido que puedas ir pensando todo va a salir bien solo porque somos mejores. Tienes que hacer el trabajo. Y Holanda, quizás es el más difícil porque llevan los últimos tres o cuatro años siendo muy regulares. Han ganado varias Pro League seguidas, que es la competición que te exige más regularidad. Ganaron al Europeo también, así que creo que quizás es el rival más duro.

¿Y a nivel global destacarías alguna selección como favorita?

Holanda seguramente. Australia siempre juega muy bien estos torneos. Son también un equipo muy físico, que te intentan abrumar solo con correr y presionar y asfixiarte. Bélgica los últimos años, es el equipo a batir, casi siempre es el que está jugando mejor.

La selección española ha disputado sus decimoséptimos Juegos consecutivos. ¿Si tuvieras que decir cuál es la clave de la selección, qué dirías?

En el equipo suele haber siempre una mezcla de gente que ya ha vivido cosas, con gente que está entrando y lo vive por primera vez. Entonces sí que es fácil que haya una mezcla de gente joven que está empujando, que todavía estás con las piernas frescas, que puedes aguantar 20 partidos seguidos, con gente que ha vivido ciertas cosas y aporta un poco más de calma.

El saber que ya tienes al lado gente que lo ha vivido, por ejemplo en el Preolímpico, si ahora jugáramos otro Preolímpico, al tener ya esa experiencia, creo que se afronta con mucha más calma porque tienes la perspectiva de que somos mejores que la mayoría de equipos, vamos a jugar a lo que jugamos y te saldrá bien. Yo diría que en general ha sido eso. También históricamente en España la gente suele tener bastante talento hablando solo de hockey. Entonces, si físicamente estás bien y tienes jugadores que marcan diferencias, como siempre ha habido en el equipo, te suelen ir bien las cosas.