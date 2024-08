Lorea Ibarzabal: "Con el nivelazo que hay, me voy contenta de mis primeros Juegos"

La madrileña Lorea Ibarzabal, eliminada en la repesca de la primera ronda de los 800 metros, dijo irse "contenta" del Estadio de Francia en su primera participación olímpica, en la que a punto estuvo de mejorar su marca personal pese al "nivelazo mundial" que hay en la distancia.

Ibarzabal, pupila de Uriel Reguero, terminó su carrera de repesca en tercera posición con 1:59.81, a una sola centésima de su marca personal y corriendo por cuarta vez en menos de dos minutos. Solo Maite Zuñiga y Mayte Martínez han corrido más rápido que ella el 800 en unos Juegos Olímpicos.

"Estoy muy contenta después de esta primera ronda. El toque con la finlandesa (Eveliina Maatanen) en la última recta que me ha hecho abrirme me ha costado la marca personal pero me voy contenta de haber podido recuperar de anoche a hoy, sin apenas dormir y tiempo de recuperación", dijo Ibarzabal, en la zona mixta del Estadio de Francia.

"Me quedo a dos tiempos de semis pero con el nivelazo que hay a nivel mundial en los 800, y estando en mis primeros Juegos, me voy muy contenta con casi mi marca personal", subrayó.

Lorena Martín: "Lo he dado todo y no me puedo reprochar nada"

La salmantina Lorena Martín lamentó su pronto adiós aunque dijo irse "feliz" por ser olímpica y sin reproches al haberlo "dado todo". Lorena concluyó séptima con un tiempo de 2:03.04, una marca superior a la que registró el día anterior (2:02.52) en la primera carrera de la clasificación.

"Estoy feliz de ser olímpica ya. Me hubiese gustado estar en mejores condiciones para luchar más pero lo he dado todo y no me puedo reprochar nada. Estoy con ganas de ver que viene después de esto y disfrutar los días que me quedan con el equipo. También con ganas de seguir trabajando y seguir luchando por el 800 femenino", concluyó.