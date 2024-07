Lazkano: "Ahora, en la ruta, a por todas: a morder"

Oier Lazkano, clasificado en el puesto 26 en la contrarreloj individual masculina de los Juegos Olímpicos de París, lamentó sus problemas mecánicos durante la prueba disputada bajo una intensa lluvia, pero precisó que "son cosas que pasan y no puedes controlar", y que señaló que en la prueba de ruta él y sus compatriotas van a salir "a por todas, a morder".

"Tuve problemas con el cambio, pero me encontré bien físicamente. Son cosas que pasan y que no puedes controlar porque no están en tu mano. Luego, que haya llovido tampoco es una excusa porque la lluvia es para todos. Había que ir con precaución. Prefiero frenar a caerme. He corrido arriesgando lo justo", comentó Lazkano en meta.

Tras la prueba contrarreloj el próximo reto llegará el próximo fin de semana con la prueba en ruta, donde compartirá equipo con Juan Ayuso y Alex Aranburu. La motivación cotiza al alza.

"Vamos con ganas, a morder, con un buen equipo. Hemos demostrado estar en forma e iremos a por todas. Ya veremos qué pasa, pero son 280 km y pocos corredores, será un poco locura. Ojalá me quite la espina en la prueba de ruta", concluyó.