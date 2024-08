Laura Heredia, a la final de pentatlón moderno y luchará por medalla

La española Laura Heredia se ha clasificado para la final de pentatlón moderno de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras completar una magnífica prueba de 'laser run', en la que fue tercera de su semifinal.

Debutante en unos Juegos Olímpicos, la española acumula 1.397 puntos, lo que le situó en la séptima posición del cómputo general, que encabeza la británica Kerenza Bryson con 1.402 por delante de las italianas Elena Micheli y Alice Sotero (1.401).

"Me siento como muy contenta y muy bien. He disfrutado mucho. Me he sentido muy bien. En la prueba de equitación gané, en la de natación hice un buen trabajo, en la de láser me sentí muy bien y en la de tiro fui como si fluyera", afirmó la pentatleta española.

Heredia comentó que se siente tranquila antes de la final. "No tengo nada que perder y daré el 100% de mí misma", dijo, a la par que admitió que para ella estar en los Juegos es un regalo y trata de "disfrutarlo".