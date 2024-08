Tras Khelif... ¡Nueva polémica con el género de una boxeadora!

Sin duda, la especialidad que estña desatando más polémicas en estos Juegos Olímpicos de París está siendo el boxeo femenino. Sobre todo, por lo que respecta a las dudas que están dejando el género de algunas púgiles como la argelina Khelif y, ahora, la taiwanesa Lin Yu-Ting, que han desatado toda la polémica en las últimas horas.

La primera, por barrer y de qué manera a la italiana Angela Carini, que tuvo que retirarse ante el vendaval de golpes. Y la segunda, por hacer lo propio ante la búlgara Svetlana Staneva, a la que no le sentó demasiado bien perder su combate de cuartos en la categoría de menos de 57 kilos. Tras el duelo, la búlgara se dirigió a las cámaras e hizo un doble gesto de la X, correspondiente a los cromosomas XX que tienen las mujeres y que no tiene así Lin Yu-Ting, su rival.

No pasó las pruebas de elegibilidad de género

Recordemos que la Asociación Internacional de Boxeo acusó a la púgil taiwanesa de ser un hombre después de no pasar las pruebas de elegibilidad de género en los campeonatos mundiales de la India el año pasado. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) sí que la autorizó para participar en los Juegos.

Después del combate, Staneva no quiso comparecer ante los medios, pero sí lo hizo su entrenador por boca suya. Borislov Georgiev indicó que su pupila le comentó que "sólo quiero pelear con mujeres. Soy XX. Este es quizás el mensaje de cada boxeadora en este torneo. No soy un profesional médico que deba decir si Lin podría competir o no aquí. Pero cuando las pruebas muestran que tiene el cromosoma Y, no debería estar aquí".

De esta forma, tanto Lin Yu-Ting como Khelif se marcharán de París con una medalla colgada, pero con las dudas desatadas por su idoneidad o no para poder competir en la categoría femenina. Todo este revuelo seguirá trayendo cola en los próximos días.