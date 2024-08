Juan Antonio Samaranch: "¿Candidato al COI? Necesito tiempo para pensar"

La lucha por el poder del COI ha abierto sus puertas después de que Thomas Bach, de 70 años, anunciara que no seguiría adelante como presidente del comité después de 12 años. El alemán respetó la Carta Olímpica en una decisión que fue recibida por algunos de los 111 miembros del COI como la oportunidad para encarar la campaña hacia la presidencia con garantías el próximo 25 de marzo de 2025 en Atenas.

Uno de los que podría tener opciones de presidir el COI después del comicio del próximo año es Juan Antonio Samaranch. El vicepresidente del comité olímpico se expresó en una entrevista a Relevo sobre la renuncia a seguir más años al frente del organismo de Thomas Bach así como de sus opciones como futuro presidente.

Una opción sobre la mesa

Samaranch reconoció que se trata de una decisión histórica: "Se trata de uno de los mejores presidentes que haya tenido esta organización jamás. Ha llegado el momento en el que tiene que dejar paso a una nueva presidencia, a todos nos ha emocionado mucho la manera en que lo ha presentado...", reconoció.

A pesar de no sorprenderle la decisión de Thomas Bach, Samaranch reconoce que el alemán es un hombre con principios que había cumplido con su función: "Creo que ha hecho extraordinariamente bien, ha tomado la decisión de sostener una cierta incógnita hasta el final de los Juegos para mantener el foco de todo el mundo del deporte concentrado en el éxito de París", reconoce en Relevo.

Mucha gente empieza a ver al vicepresidente como futuro candidato, aunque Samaranch no quiere pensar en eso ahora: "No es el momento de hablar de ello, pero todo el mundo sabe que siempre he tenido la ambición de participar en este movimiento olímpico. Se abre un nuevo escenario y tengo que considerarlo. Hay gente que me ve como candidato, pero necesito tiempo para pensar. Va a ser una elección muy disputada, creo, así que necesito algo de tiempo", reconoce. Una opción sobre la mesa que se decidirá el próximo 25 de marzo de 2025 en Atenas.