Jordi Xammar en los Juegos Olímpicos de París 2024

Ficha Jordi Xammar | Catalunya Edad: 24 años Especialidad: Vela 470 mixto Participaciones: Rio 2016 y Tokio 2020

Jordi Xammar es uno de los deportistas españoles que está llamado a regresar de París con una medalla colgada en el cuello. En su especialidad, los 470 mixtos de vela, viene de ser campeón del mundo y campeón de Europa, por lo que parte como uno de los grandes favoritos junto a su compañera Nora Brugman para llevarse el oro olímpico.

Él, al menos hace unos meses ya en declaraciones a SPORT, se mostraba muy ilusionado por estos Juegos Olímpicos que están a punto de empezar: "Espero volver con una medalla de oro en el cuello. Es por lo que llevo trabajando toda mi vida. Y no solo yo: mi familia, el equipo con el que trabajo, nuestra federación... La verdad es que siento que he tenido mucha suerte durante toda mi carrera, todo el apoyo que he ido teniendo ha sido impresionante. Ganar el oro sería la guindilla perfecta de un trabajo perfecto llevado a cabo desde hace muchos años. Intento no pensar mucho en ello para estar centrado solo en lo que tengo que hacer".

No son los primeros Juegos Olímpicos de Jordi Xammar. El regatista catalán ya estuvo tanto en los de Rio 2016 como los de Tokio 2020, en los que se llevó la medalla de bronce.