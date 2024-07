Jordi Ribera: "Tenemos un equipo más joven pero con mucha ilusión"

El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, destacó que afrontan los Juegos de París con un equipo rejuvenecido, pero con mucha ilusión y un buen estado de forma.

"La media de edad con respecto al equipo que teníamos en Tokio ha bajado cinco años. Eso tiene cosas positivas, hay mucha ilusión, llegan con un buen estado de forma, con ambición, con ganas. Para diez de ellos son los primeros Juegos, pero el equipo está bien", afirmó el seleccionador.

Ribera lamentó las bajas del equipo, en particular la de Joan Canellas y Gedeón Guardiola, pero indicó que la preparación ha sido buena: "Las bajas están ahí, la preparación siempre ha sido dura, las temporadas son difíciles y trastoca que los jugadores que han estado en todo el ciclo no estén".

Jordi Ribera, dirigiendo a la selección durante el Media Day / Dani Barbeito

ILUSIÓN INTACTA

"Los grupos que hemos tenido han sido diferentes por las lesiones desde el Europeo, donde no tuvimos un buen resultado, con muchas incidencias en la competición. Pero veníamos de cinco años estando siempre en el podio y, como todos los equipos grandes, hemos pasado momentos difíciles", aseguró.

"Creo que en el preolímpico hemos estado muy bien y que en el Europeo las condiciones fueron difíciles, con jugadores que venían de perder pocos días antes, o de competir el domingo y de incorporarse al equipo el miércoles, sin el tiempo idóneo para afrontar esa dura eliminatoria dura contra Serbia", comentó. "Pero fuimos capaces de pelear en Serbia, un escenario complicado contra un rival muy competitivo", añadió.

GONZALO, UN LÍDER

Gonzalo Pérez de Vargas se mostró optimista antes del inicio de la cita olímpico. "El pasado no nos pesa, es un motivo de orgullo. Representamos a un deporte que ha sido siempre estandarte de esta delegación, que ha tenido buenos resultados, que siempre ha competido. Sabemos que hay muchos españoles que están identificados con nosotros y queremos seguir haciendo lo mismo como grupo", dijo el jugador del Barcelona en una rueda de prensa en la Villa Olímpica.

Pérez de Vargas señaló que por ahora se marcan como objetivo alcanzar los cuartos de final y que, una vez que lo consigan, verán otras metas. "Empezamos con un partido que no será fácil (Eslovenia). El primer objetivo serán los cuartos. Vamos a intentar hacer bien nuestro trabajo en la primera semana de competición, no será fácil, pero no esperábamos menos sabiendo las selecciones clasificadas y que los dos grupos son muy parejos", comentó.