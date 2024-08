Jordan Díaz: "Es el sueño de un niño"

Tras colgarse el oro en la final de triple salto, logrando una marca de 17,86, Jordan Díaz no escondió su felicidad y alegría tras la hazaña lograda en el Stade de France, que le encumbró como campeón olímpico.

"Es un sueño de un niño. Incluso tengo algo en Facebook de 2017, cuando gané el Mundial, que había puesto que quería ser campeón olímpico. Estoy súper contento con todo, con el resultado de hoy y la marca. No he podido tirar más adelante, pero lo he intentado", desveló a SPORT un Díaz que explicó todo a lo que tuvo que renunciar para lograr el oro olímpico.

"Toda mi vida había sido en Cuba, con mi familia. Fue una decisión bastante difícil, pero si la tuviera que tomar otras 10 veces, lo volvería a hacer", comentó un Jordan Díaz al que no le importa conseguir el récord del mundo, una vez conseguida la medalla olímpica.

La plata se la colgó su compatriota Pedro Pichardo, que representa a Portugal, y que, preguntado Díaz sobre si le había felicitado por la victoria, el atleta español dijo que "habían hablado de otras cosas". Tercero fue el también cubano Andy Díaz, que competía con Italia. Cuestionado por el talento de la isla caribeña en esta modalidad, Díaz fue muy claro: "La base en Cuba es increíble. Llegamos aquí y sabemos que vamos a establecer estas cosas, y bueno, sale todo bien".

Díaz, que fue campeón sin hacer el último salto, ya que Pichardo no mejoró su marca, admitió que "estaba hecho mierda" y que hubiese sido muy complicado mejorar ese 17,86 que le sirvió para colgarse el oro.

Ahora, el próximo objetivo será el Campeonato del Mundo que se celebrará en Tokyo el próximo verano, pero antes, toca saborear como merece esta medalla de oro. "Tengo muchas cosas en la cabeza. Ahora mismo no sé si puedo andar, pero después veremos", comentó sobre la celebración en París. "Tengo que caminar porque mañana tengo que subirme a un podio y hay que hacerlo bien", concluyó.