Joan Gràcia: “Barcelona'92 fue un momento mágico en mi carrera"

Joan Gràcia (Barcelona, 1957), una de las ruedas de Tricicle, se bajó del escenario hace año y medio, tras 43 sobre él. Desde entonces, se dedica en cuerpo y alma a su otro gran pasión ‘Lío Ibiza’, un restaurante con alma de artista, del que es director artístico.

Usted vive a caballo entre Barcelona e Ibiza, donde es director artístico de uno de los negocios más exitosos del mundo del espectáculo. Explíquenos qué es Lío y qué conceptos mezcla.

El Lío es un restaurante-espectáculo, donde mientras estás cenando se producen actuaciones en el escenario. Es un concepto innovador donde los artistas y los clientes se mezclan y participan todos juntos del espectáculo. El local está situado en un enclave único en el puerto de Ibiza. Es un imprescindible para todo aquel que visite la isla. No se puede definir con una palabra. Hay que venir. La ubicación, el ‘show’, el tipo de cliente... Es un lugar para vivir la experiencia.

¿Qué tipo de clientes tiene Lío Ibiza? ¿Será un desfile de famosos por lo que cuenta?

En el mes de junio siempre vienen futbolistas, no solo de la liga española, sino de toda Europa.Están aquí pasando sus vacaciones y nos visitan. También hemos tenido celebridades internacionales, al nivel de Justin Bieber, Johnny Depp o la cantante Madonna.

Toda su vida ha estado haciendo teatro, echa de menos la adrenalina, la tensión, los aplausos de la época de Tricicle...

No, no lo echo de menos en absoluto. He estado 43 años en los escenarios y he tenido mucho éxito con Tricicle. He saludado y recibido tantos aplausos que mi botella de ego la tengo superllena. No me cabe ni un gramo más.

Según cuenta entonces, no se ha desligado por completo de los escenarios. De alguna manera el arte sigue ahí latente.

Continúo haciendo un trabajo de creación y continúo inmerso en el mundo del espectáculo. Ahora trabajo con gente muy joven, que rebosa talento. Cantantes, bailarines. Estoy rodeado de juventud y mucha energía que me permite rejuvenecerme.

Es decir, bajarse del escenario no le ha permitido ganar tiempo para estar con la familia.

Sí y no. En este mundo siempre se trabaja cuando los demás se divierten. El espectáculo se produce en horas y en fechas que es difícil conjugar con la familia. Es complicado, pero hay tiempo para todo.

El éxito de Joan Gràcia lo han heredado ahora a sus hijas. ¿Cómo lleva que sea conocido por ser el ‘padre de’?

Me encanta (risas). Tengo dos hijas fantásticas. Julieta es modelo y está triunfando sobre la pasarela. Y Carlota es propietaria de una marca de joyas ‘Mais x Frida’, que también tiene mucho éxito. Estoy encantado de tener las hijas que tengo y de mi mujer. Sin ella no tendría las hijas que tengo.

Joan Gràcia / SPORT.ES

Ahora que están los Juegos Olímpicos de París en marcha, podemos de decir que uno de los momentos cumbre de su carrera artística se produjo en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en los que Tricicle fueron los grandes protagonistas de la ceremonia de clausura.

Es sin duda alguna uno de los momento más mágicos que he vivido en mi carrera y en la historia de la ciudad de Barcelona. Poder participar en los Juegos Olímpicos de la ciudad donde naciste y en la que vives es algo muy especial. Inolvidable. Ojalá pudiera Barcelona organizar de nuevo unos Juegos Olímpicos para que se pudiera repetir esa experiencia.

Porque ustedes estaban acostumbrados a actuar ante grandes auditorios, pero llenar todo un estadio Olímpico, más todos los televidentes a nivel mundial debió ser un sentimiento inigualable.

Nos vieron 65.000 personas en directo en el estadio Olímpico de Montjuïc y millones de personas a través de las pantallas de televisión en todo el mundo. Es una actuación que todavía a día de hoy se recuerda y que forma parte de mí. Fue maravilloso.

Hablemos del Barça.Joan Gràcia es culé hasta la médula. En alguna ocasión ha reconocido que llegaron a cancelar actuaciones con Tricicle cuando coincidía con grandes partidos del equipo. ¿Cómo ve la temporada que asoma a la vuelta de la esquina?

Con el Barça se tiene que ser siempre optimista. No queda otra. Como culés nos ha tocado sufrir mucho durante mucho tiempo y otras épocas que han sido gloriosas. Espero que el sufrimiento se haya terminado. Ahora con un nuevo entrenador como Hansi Flick, unido a los jugadores jóvenes que tenemos... Esperemos que todo cuaje y arranquemos otra era de victorias y títulos.

Pues sí, hay algunos futbolistas que son tan jóvenes que no podrían entrar al Lío, como Lamine Yamal...

Exacto. En el Lío solo puedes entrar si eres mayor de edad. Pero con Lamine Yamal haríamos una excepción y le dejaríamos entrar. Le pondríamos un bigote y una barba postiza para que pareciera más mayor. Es un jugador excepcional.