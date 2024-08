La imagen de Thomas Ceccon durmiendo en un parque evidencia las malas condiciones de la Villa Olímpica de París

Thomas Ceccon, medallista de oro en natación en 100 metros espalda, ha sido cazado durmiendo en un parque en lugar de la Villa Olímpica. Imagen que ha puesto en evidencia los múltiples problemas que ostenta el recinto donde se hospedan el 80% de los deportistas, cerca de 10.500, que compiten en París 2024.

La imagen del campeón italiano, una de las sensaciones de estos Juegos, durmiendo en un parque cercano a las instalaciones tras quejarse de las altas temperaturas de la Villa por falta de aire acondicionado ha vuelto a poner de manifiesto las críticas de los deportistas hacia las 'dudosas' condiciones que están soportando en unas instalaciones donde, supuestamente, tendrían que estar descansando para prepararse para sus competiciones.

Una instantánea que ha publicado el palista de Arabia, Husein Alireza, a primera hora de la mañana, por lo que se deduce que Ceccon podría haber pasado la noche al aire libre.

"En la Villa no hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mudan por esto... no es una excusa, es la pura crónica de lo que quizás no todos saben. Insisto en que esto no pretende ser una justificación, todos vivimos las mismas situaciones y estamos en las mismas condiciones. Hay algo que probablemente muchos no sepan y es justo contarlo", había lamentado Thomas Ceccon días antes. "Estoy muy cansado. Es difícil dormir tanto de noche como de tarde".

Contratiempos que no solo se encuentran en las altas temperaturas. Ya son muchos atletas, sobre todo de la delegación británica, los que han abandonado la Villa por problemas relacionados con la comida: "Hay escasez de determinados alimentos: huevos, pollo, ciertos hidratos de carbono. Además, la calidad no es que sea muy buena..." declaraba Andy Anson, jefe de la Asociación Olímpica Británica, en 'The Times'.

Además, otras de las quejas más comunes se centran en apuntar la incomodidad de las camas de cartón: "Son horribles", comentó Simon Biles en su cuenta de TikTok.

Por esta situación, muchos de los deportistas han decidido abandonar la Villa para hospedarse en un hotel. La organización de los Juegos no ha estado a la altura de lo que requiere un evento de estas características.