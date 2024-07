Hugo González: "No estoy decepcionado, pero tampoco es para estar contento"

El nadador español Hugo González (Palma de Mallorca, 25 años) no se mostró conforme con la sexta plaza en la final olímpica de 100 metros espalda en París, el mismo puesto que en Tokio 2020, ya que no pudo superar al menos su mejor registro en la distancia.

"Tengo una sensación agridulce. Cada vez nadamos más rápido, pero no es suficiente, así que buscaremos mejores sensaciones en el 200. Tenemos tiempo para analizar la situación y afrontarlo mejor", señaló.

El nadador balear, campeón del mundo de 200 espalda en Catar 2024, incidió en que su registro en la final de 100 (52.73) no le dejó nada conforme. "Al final somos deportistas, ¿no?. Si estoy más contento con nadar más lento, entonces no podría ser deportista, así que tengo tiempo para afrontar el 200 con mejores acciones desde el principio, e iré a por todas", comentó.

González subrayó que "está claro que tienes que hacer tu mejor marca personal si quieres aspirar a algo aquí. Ese es el objetivo desde el principio de temporada. Puedo nadar mejor, más rápido".

"Quiero nadar para superar la marca personal. Llevamos precisamente trabajando desde septiembre y sé que puedo. Entonces, que no salga ahora no es para estar decepcionados, pero no es para estar contentos. Ahora tengo una oportunidad de nadar mejor en poco menos de 48 horas y demostrar que he llegado aquí mejor de lo que hemos visto", concluyó.