Horas clave para Nadal en París

Este sábado empieza el tenis en los Juegos Olímpicos y también el camino de Nadal. El español debutará junto a Carlos Alcaraz en el dobles ante la pareja argentina formada por Máximo González y Andrés Molteni y el domingo tiene programado el partido de primera ronda individual ante Marton Fucsovics.

"Ha sufrido un pequeño contratiempo y lo que procedía era descansar. No puedo asegurar nada, hay que esperar. No hay ninguna decisión tomada de que no vaya a jugar", aseguró este jueves Carlos Moyá, después de que el manacorí decidiera no saltar a pista y cancelar sus entrenamientos.

Rafa Nadal, Carlos Alcaraz y David Ferrer durante el entrenamiento de este viernes / EFE

Sin embargo, las sensaciones de Rafa tras pasar tiempo en pista este viernes han sido positivas. El ex número uno del mundo ha preparado junto a su compañero, Carlos Alcaraz, su partido de dobles en un entrenamiento junto a la otra pareja española olímpica Granollers-Carreño.

"Eso no vale tío, cuando se ponen así no vale", ha comentado Carreño, durante el partido de entrenamiento, acerca de la pareja 'Nadalcaraz'. Una 'frustración' que invita al optimismo y confirma que el estado de forma del manacorí es bueno a falta de un día para su debut.

David Ferrer no despeja las dudas

Después del entrenamiento, David Ferrer, que ha estado presente en pista, ha hablado con la prensa acerca de la participación de Nadal en el individual y ha confirmado que jugará el dobles en París. Por tanto, independientemente de lo que decida para el domingo, el manacorí jugará en París.

"Seguro que Rafa estará en el dobles de mañana porque hoy ha entrenado bien. A ver las sensaciones que tiene. El dobles requiere menos intensidad que el individual, en el que tienes que estar muy bien preparado físicamente y en plenas condiciones", confirmó el capitán español. Las próximas horas serán decisivas en la decisión de Nadal. Mientras no diga nada el tenista, todo irá viento en popa.