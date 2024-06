Henry avisa al Madrid por Mbappé: "No recibía tantos rechazos desde el instituto"

Kylian Mbappé ha sido la gran ausencia de la lista de Francia para los próximos Juegos Olímpicos. Thierry Henry ha dado a conocer la primera convocatoria de 22 jugadores para el torneo que empieza el próximo 26 de julio en París, una lista donde no ha estado presente la estrella parisina a pesar de sus deseos de disputar la competición con su selección.

Se trata de una primera lista que puede cambiar hasta su versión definitiva, aunque no por ello deja de significar una primera declaración de intenciones del entrenador francés. En Francia mantenían las esperanzas de que tanto Antoine Griezmann como Kylian Mbappé pudiesen formar parte de la convocatoria final, aunque la negativa tanto de Atlético de Madrid como de Real Madrid han cerrado las puertas de par en par a ambos jugadores.

Sin embargo, el propio Thierry Henry ha admitido que nada está cerrado hasta el próximo 3 de julio, cuando anuncie su citación final. El seleccionador se reserva la posibilidad de llamar a otro jugador mayor de 23 años -solamente ha llamado a Lacazette y Mateta-, así que todo está por decidir: "No sabemos qué puede pasar de aquí al 3 de julio. La lista es bastante real pero está abierta a todos, no está cerrada la puerta a nadie. Puede evolucionar, pero tenemos que dar una lista para que los jugadores puedan prepararse.", aseguró.

El seleccionador francés ha tenido que hacer frente a las preguntas de los periodistas, que han querido conocer los motivos de las ausencias de sus estrellas. Henry se ha sincerado sobre la negativa de los equipos: "La última vez que tuve tantos rechazos fue en el instituto", ha explicado. "Las personas con las que yo he hablado han sido muy directas. No hubo negociación: llegas, pides, se te dice que no y te vas", reconoció. Unas declaraciones que son un aviso a las negativas de los clubes a dejar marchar a sus jugadores al torneo olímpico.