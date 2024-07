Granollers y Carreño se estrellan con Ebden y Peers y caen eliminados

La pareja española formada por Marcel Granollers y Pablo Carreño se estrelló ante los australianos Matthew Ebden y John Peers (6-2 y 7-5) y quedó eliminada del torneo de dobles de los Juegos Olímpicos en octavos de final.

Después de lograr la remontada en la ronda inicial de la competición ante los primeros favoritos, los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, Granollers y Carreño se toparon con unos adversarios sólidos que dejaron sin argumentos a los españoles y que cerraron la victoria en una hora y 37 minutos.

Ebden, actual número tres del ránking de dobles pero hasta hace semanas número uno que le arrebató Marcel Granollers, es un experimentado doblista aunque no con Peers, con el que no juega en el circuito. Junto al hindú Rohan Bopanna logró este curso el Abierto de Australia. Además, cuenta con títulos en Wimbledon, en el 2022 junto a Max Purcell.

Pablo Carreño y Marcel Granollers, durante el partido / EFE

Peers, número dos, tiene más títulos, veintisiete, que su compatriota, pero solo un Grand Slam, el Abierto de Australia en el 2017 conseguido con Henri Kontinen.

El inicio de cada set marcó el partido. Desarboló a los españoles que no frenaron el buen arranque australiano. Marcel Granollers, uno del mundo y el de mayor experiencia, no encontraba la forma de aplacar el impulso de Ebden y Peers que se pusieron con 3-0 en el inicio de cada set. El primero fue un visto y no visto, pero en el segundo, el dueto español se asentó y equilibró el marcador (3-3).

No hubo remontada

No hubo milagro a pesar de la mejoría de los españoles y los australianos aprovecharon la ocasión para cerrar el triunfo en la primera oportunidad que dispusieron. Ebden y Peers jugarán en cuartos contra el ganador del duelo entre el equipo portugués formado por Nuno Borges y Francisco Cabral y los alemanes Dominik Koepfer y Jan Lennard Struff.

Sin Granollers y Carreño, baza firme de España, el torneo de dobles masculino queda en manos de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, que se enfrentan a los neerlandeses Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof para acceder a cuartos.