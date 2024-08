Gisela Pulido, fuera de la final y descontenta al no poder mostrar su valía

Gisela Pulido, que se ha despedido de París 2024, Juegos en los que debutaba en Fórmula Kite (tabla con cometa y foil), clase que también se estrenaba, ha lamentado este miércoles que no ha podido mostrar su valía al disputarse "seis de las doce mangas" previstas en las clasificatorias.

La barcelonesa afincada en Tarifa, de 20 años, lamentó que su falta de peso en relación con el resto de adversarias de la flota sea un problema grande en esta clase y que, en esas condiciones, a ella le beneficia menos viento, pero que con poca intensidad las mangas se interrumpían por el comité de regatas.

Gisela Pulido, por ello, dejó entrever en la zona mixta de la marina de Marsella que si no cambian las reglas en algunos aspectos de esta clase debe plantearse si siguen en el próximo ciclo olímpico porque ella siempre está acostumbrada competir para ganar.

La española, de 20 años y que ha quedado duodécima en la clasificación general, no obstante se mostró "muy contenta de cómo" ha afrontado los Juegos, "una competición donde hay mucha presión, mucho estrés y muchos nervios".

"Ha sido bastante duro, no me han dado la oportunidad de regatear, pero estoy contenta con la mentalidad que he tenido para afrontar los Juegos y cómo los he podido disfrutar", afirmó.

Duodécima en las clasificatorias

La española se quedó fuera de la final al no entrar en las regatas finales tras ser duodécima de unas clasificatorias en las que, por la falta de viento, sólo se han disputado seis de las doce mangas posibles.

La española solo pudo disputar el martes una regata y entró en este miércoles, última jornada de clasificación, con seis mangas, las mínimas que fija el reglamento para acceder a las finales, pero tampoco apareció el viento necesario para aumentar el número de pruebas y la general quedó como estaba.

Así, Gisela Pulido, de 20 años, se quedó en el puesto duodécimo, a tres puntos del décimo, que es el último que entra en la series finales que se disputarán el jueves, en la que sí entrará la israelí Gal Zukerman, que es la que ocupa esa posición.

Tras estas regatas, es primera la francesa Lauriane Nolot, con doce puntos; seguida de la británica Eleanor Aldridge, también con doce puntos; y de la estadounidense Daniela Moroz, con diecisiete.