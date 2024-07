Garrigós firma la paz con Nagayama tras recibir amenazas desde Japón

Los Juegos Olímpicos son el escenario ideal para poner en práctica las aptitudes de todos los deportistas, pero también sus valores. La pelea entre Francisco Garrigós -único medallista olímpico español hasta la fecha- y Ryuju Nagayama en cuartos de final del torneo de judo se selló con gran polémica después de que el nipón negase el saludo al madrileño al final del combate.

Todo sucedió cuando la jueza del encuentro diese por finalizado la técnica durante el combate. Garrigós continuó unos segundos más estrangulando a su rival nipón, un gesto que el judoca japonés consideró inapropiado después de que se hubiese dictaminado mate en la pelea.

Una polémica que se fue de las manos

Nagayama se negó, cuando finalizó el encuentro de cuartos de final, a saludar al rival madrileño en un gesto que creó gran polémica en Japón. Los aficionados nipones aprovecharon la ocasión para amenazar a Garrigós, aludiendo que era una deshonra a la vez que enviaban mensajes desagradables.

La polémica estaba servida, así que Garrigós quiso tomar cartas en el asunto para calmar las aguas. Según revela el judoca japonés, el madrileño se acercó estos días para pedir disculpas e intentar sellar la paz entre ambos. Las aguas se calmaron después del gesto del judoca medallista español, un hecho que ha constatado en sus redes sociales.

El mensaje, en redes sociales, ha evidenciado que ambos han dejado de lado sus diferencias para calmar las aguas revueltas: "Mi amigo Francisco Garrigós vino a verme y me ofreció sus disculpas. Fue un resultado desafortunado para él también, agradezco haber tenido la oportunidad de competir frente a él en París. No me importa lo que diga la gente, todos somos una familia de judo".