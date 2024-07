Garrigós: "No me creí la medalla hasta que el árbitro no me dio por vencedor"

Fran Garrigós, judoca español, protagonista de la primera medalla de la delegación hispana en París 2024 (bronce en judo -60 kg), expresó tras el combate su satisfacción por el resultado y sus dudas sobre la resolución del mismo.

"No me creí la medalla hasta que el árbitro no me ha dado por vencedor", admitió el madrileño, pese a que su waza-ari contra Sardalashvili, de Georgia, ya le aseguraba el triunfo en la pelea por el bronce.

"Es una medalla muy importante, porque además ha llegado el primer día de competición, espero que pueda dar ánimos al resto del equipo", añadió.

"Llegamos a París con un muy buen equipo", añadió, "Laura ha estado luchando por el bronce y estoy convencido de que el judo nos va a dar más medallas".

Garrigós dedicó su bronce a "Ana, mi novia, que está todos los días aguantándome, a mi entrenador y a todo el equipo técnico, a los compañeros que están todos los días apoyando, haga frío o calor".

Tras el mal sabor de boca de Laura Martínez, que perdió el combate por el bronce, la primera medalla de España en París lleva el nombre de Garrigós.