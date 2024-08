Florian Trittel y un oro olímpico 'apoyado' en la meditación budista: "La diferencia la marca ese factor mental"

El primer oro olímpico español en París 2024 llegó desde las aguas de Marsella, territorio que conquistaron los regatistas Florian Trittel y Diego Botín en la clase 49er tras dominar la 'Medal Race' con puño de hierro. Florian (Münsterlingen,1994), que visitó la redacción de SPORT y exhibió con orgullo su medalla, cumplió así el sueño de un niño que se adentró en este deporte a los 6 años y cuyo nombre quedará para siempre grabado en la historia de la vela.

Gracias por atender a SPORT, Florian. La primera pregunta es obligatoria: ¿Has tenido tiempo para digerir lo que significa ganar un oro olímpico?

Yo creo que no del todo. Viene paulatino el asimilarlo, pero lo que sí sentimos tanto Diego como yo es un profundo agradecimiento a todas las personas que han estado involucradas en esto. Nosotros siempre decimos que somos la cara visible, pero detrás hay una energía de grupo espectacular, empezando por la familia, las federaciones, el Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español. Diego y yo solo llevamos 3 años navegando juntos. Otros equipos contra los que hemos competido han estado formando equipo 8-10 años, y lo nuestro suponía intentar optimizar todos los procesos para ganarles, y lo hemos conseguido.

¿Cómo es el momento en el que te das cuenta de que eres campeón olímpico?

Cuando cruzamos la meta nos abrazamos y no nos lo creíamos, nos decíamos "¡Tú..que hemos ganado la medalla de oro!". Sientes que has alcanzado tu sueño desde que eras niño, y lo único que quieres es llegar a tierra para lanzarte a los brazos de tus seres queridos.

Un eufórico Florian Trittel celebra su oro olímpico junto a Diego Botín, amigo y compañero en el 49er español / EFE

¿Era esto un sueño cuando te iniciaste en la vela?

Sí, yo tenía el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, en Tokio lo conseguí pero lo más difícil era proclamarnos campeones olímpicos, siempre idealizas eso y dices quizás algún día, pero al mismo tiempo sabía que si no era tampoco pasaba nada. Con esta campaña nos lo planteamos como objetivo desde el inicio, lo verbalizamos también para comprometernos con nosotros y con toda la gente de nuestro entorno y con todo el mundo. En vela es muy difícil ser favorito antes de empezar un campeonato, porque al final hay muchas variables que están fuera de nuestro control, pero bueno, en este caso no sé si éramos favoritos o no, pero sí que hemos sabido adaptarnos mejor que los demás a estas condiciones particulares de Marsella, que han sido de mucho calor, poco viento, muchas horas de agua, y muchísima fatiga.

Decidimos embarcarnos en este proyecto (olímpico) cubriendo la parte mental desde la filosofía budista Florian Trittel

¿Cómo ha sido la preparación física y mental?

Nosotros siempre decimos que los Juegos Olímpicos al final son unos juegos mentales. Creemos que casi todos los equipos llegamos preparados técnicamente en un nivel muy similar y la diferencia la marca ese factor mental. Y nosotros a principios de esta temporada o de esta campaña olímpica decidimos embarcarnos en este proyecto cubriendo la parte mental desde quizás la filosofía budista, de la parte meditativa. Hemos estado haciendo un curso de introducción a la meditación, adquiriendo las bases y luego también la práctica de meditar, el para qué meditamos, el buscar al final nuestro centro, buscar bajar esas emociones y esos pensamientos dispersos, encontrar nuestro centro y estar con atención en el momento presente. Es algo que nosotros hemos incorporado en nuestra rutina diaria también y a lo largo de los Juegos nos ha ayudado mucho.

¿Técnicas de concentración?

Sí, nosotros hacemos una meditación que en lo que se basa es sentarte en un cojín y básicamente cuentas con la respiración. Te centras en la respiración para que tu mente esté centrada en algo que no te provoca ningún pensamiento, ninguna emoción. La respiración es algo automático y tú lo sigues con tu pensamiento o tu mente para no estar disperso en otras 'movidas'.

¿Dónde te vino la inspiración por la vela?

Mi abuelo fue el que introdujo la vela en nuestra familia y pasó esa pasión a mi padre. Y mi padre junto con mi madre luego nos introdujeron a nosotros. Y yo recuerdo empezar a los seis años en el Maresme a navegar y al principio no es tan divertido navegar porque no controlas lo que haces, no sabes de dónde te sopla el viento, no entiendes nada, te mareas y tienes miedo. Y luego aprendes a respetar los elementos, pero a usarlos a tu favor para intentar optimizar el rendimiento de un barco, que en mi caso fue el Optimist.

Tu relación con Diego es magnífica...

He tenido otros compañeros en el pasado y Diego ha sido uno de los compañeros más excepcionales con los que he podido hacer equipo. Nos conocíamos de pequeños, habíamos hecho algún proyecto en común, pero nunca tanto. Y ahora estamos inmersos en la campaña olímpica, o hemos estado hasta París inmersos en la campaña olímpica juntos, a la par que competíamos también conjuntamente en Sail GP, que es el circuito de los catamaranes voladores que van a 100 km por hora. Pasamos muchísimo tiempo juntos y simplemente el hecho de estar tanto tiempo el uno con el otro, si hay una relación que no es del todo positiva y constructiva, no se podría llevar.

Florian Trittel desgranó las claves de su éxito en los Juegos Olímpicos de París 2024 / Dani Barbeito

Este oro vino unas semanas más tarde de coronarte en SailGP en San Francisco

Sí, tuvimos un cierto respeto antes de afrontar un mes de julio con una gran final en San Francisco de SailGP en la que había cierto riesgo de lesión, no muy elevado, pero siempre está ahí. Te lesionas menos si estás en casa, pero a la misma vez tienes muchas cosas que te puedes llevar. Y en este caso fue competir contra los mejores regatistas del mundo, las leyendas del deporte. Y en este caso les ganamos. Y el hecho de ganarles también nos dio un 'plus' de confianza muy importante para precisamente mantenernos tranquilos y cubrir ese factor mental.

¿Expectativas para el próximo curso?

Queremos ahora tomar un poco de distancia de todas las emociones del momento y asentar todo bien, intentar asimilarlo del todo. En noviembre empezamos la quinta temporada de SailGP, pero cuándo no lo sabemos aún. Las expectativas de la quinta temporada son que vamos a tener más eventos que nunca, vamos a tener más equipos que nunca, se incorporan más naciones y por lo tanto va a ser más difícil, pero también más enriquecedor.

¿Los Ángeles 2028? Queremos encontrar la respuesta a si estamos dispuestos a entregarnos en cuerpo y alma a un camino tan largo Florian Trittel

Estás siguiendo la Copa América 2024 imagino..

Sí, yo lo estoy siguiendo porque obviamente es uno de los sueños que todavía están ahí, difíciles de soñar, quizás algún día. La Copa América es el trofeo deportivo más antiguo de la historia del deporte, entonces tiene muchísima historia, no solo en vela, sino a nivel deportivo en general. El hecho de que se pueda celebrar aquí en Barcelona, para mí siendo de Barcelona, es una gran oportunidad, no solo para la Copa América, sino también para la ciudad. Va a ser un antes y un después para la ciudad y también para la vela.

Trittel, un genio dentro y fuera de las aguas / Dani Barbeito

¿Ya piensas en Los Angeles 2028?

Una de las opciones es no ir y la otra es ir. Sabemos que una segunda medalla es la culminación de algo que conlleva muchísimo trabajo, pero precisamente por eso ahora, durante este periodo de reflexión, de unos meses, de tomar distancia del momento de auge, de que lo hemos conseguido todo en el deporte olímpico, ahí queremos encontrar la respuesta a si estamos dispuestos a entregarnos en cuerpo y alma a un camino tan largo, tan sacrificado, pero que también nos da tanto tiempo al tiempo. Lo importante es que no lo descartemos a día de hoy, que ya no es poco.