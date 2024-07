Expulsión de Marta en sus últimos Juegos

En el duelo entre España y Brasil, con todo en juego para ambas selecciones, también puede suponer el último partido de Marta, la gran estrella del futbol brasileño y mundial. La jugadora vio tarjeta roja tras una patada en la cabeza de Olga Carmona, sin ninguna mala intención, pero que golpeó en la española. La falta supuso la expulsión de la jugadora referencia en la canarinha. Marta salió llorando del campo, consciente de la gravedad de dejar a su equipo con una jugadora menos y de la repercusión del partido a nivel individual.

Además, puede suponer el último partido de Marta con la selección de Brasil y casi seguro que el último en unos Juegos Olímpicos. La jugadora tiene 38 años y es poco probable que a sus 42 años vaya a los Juegos del 2028. Si Brasil acaba pasando a cuartos de final, sea como una de las dos mejores terceras o como clasificada directa, la dura entrada a Carmona que le supuso su expulsión podría tener repercusión de un partido extra de sanción. En todo caso, eso lo deberá de decidir el comité de competición. En ese caso, Marta tampoco podría jugar unas muy hipotéticas semifinales con Brasil. Lo que sí que le garantizaría es poder estar en una final o en el partido por el bronce, ya que las semifinales no sería el último encuentro, así que todo apunta a que este haya sido el partido de despedida de la estrella del fútbol femenino con su selección y en unos Juegos Olímpicos.

Marta, mejor jugadora para muchos

A su edad, ahora mismo Marta no destaca tanto como otras estrellas del fútbol femenino actual. Pero cabe recordar el gran historial que tiene la nacida en Dois Riachos. De sus muchos galardones, destaca por ser 5 veces mejor jugadora por la FIFA, 1 balón de Oro, 1 The Best y a nivel colectivo destacan sus dos oros Juegos Panamericano, dos platas en Juegos Olímpicos y dos Copa Américas.

Marta Vieira da Silva marcó una época en el fútbol femenino mundial y nacional, aunque ahora su final con la 'canarinha' puede acabar siendo uno de los peores imaginables.