La española Gisela Pulido supera todos los obstáculos y gana su plaza olímpica para París

Ha conseguido la plaza para España de los JJ.OO. de París 2024, la octava de la vela española La española ha luchado contra un campo de regatas plagado de algas, vientos inconstantes, abordajes, protestas y recalificaciones

La kitesurfista española Gisela Pulido ha finalizado en la sexta posición del Campeonato de Europa de la clase olímpica Formula Kite que hoy ha finalizado en aguas de Eastney, al Sur de Portsmouth (Reino Unido), pero ha conseguido la plaza para España de los JJ.OO. de París 2024, la octava de la vela española.

La jornada de ayer sábado se abrió con la reconsideración de una protesta española por un abordaje de la israelí Maya Ashkenaz, que provocó que Pulido no pudiese tomar la salida de una manga del viernes y fuese descalificada, anulándose la descalificación y otorgándole 5,7 puntos (promedio de sus resultados).

Esto le colocaba octava en la tabla y sus dos rivales directas para la plaza olímpica, la austríaca Alina Kornelli (5ª) y la polaca Julia Damasiewicz (6º) estaban solo a 4,7 y 3,7 puntos por delante de ella.

La española sumó 15º-8º-6º-6º en las cuatro mangas finales, finalizando séptima con 66,7 puntos. Una rival por la plaza olímpica, la polaca Julia Damasiewicz, 18 años, fue sexta con 1,7 puntos de ventaja sobre la española y otra rival, la austríaca Alina Kornelli fue octava con 5,3 puntos más que ella.

Pero en la sexta manga, segunda de ayer, la israelí Gal Zukerman protestó contra la española y, finalmente fue descalificada en esa manga, pasando a ser octava con 63,7 puntos, tras descartar la penalización. Esto ha provocado que Julia Damasiewicz fuese quinta y Alina Kornelli séptima.

Y el punto final del desaguisado llegaba a las 21:00 horas cuando el Jurado cambiaba la reconsideración de la mañana pasando de 5,7 puntos a 9,7, cuatro puntos más que provocaban que la española cayese a la novena plaza con 67,7 puntos.

Asi, en la compleja Medal Series final de hoy, las dos primeras clasificadas, las británicas Ellie Aldridge (1ª) y Lily Young (2ª) acceden a la final directa con 2 y 1 puntos.

Del puesto 3º al 10º las regatistas se han dividido en dos semifinales. Gisela ha competido en la semifinal B junto a la holandesa Annelous Lammerts (4ª) y que accedía con dos victorias de ventaja, Julia Damasiewicz (5ª) y con una victoria, y la alemana Leonie Meyer (9ª) que, al igual que Gisela, no cuanta con ninguna victoria. La otra rival directa de la española, la austríaca Alina Kornelli (7º) estaba en el grupo A.

La española de 29 años ha logrado la victoria en la primera manga de su semifinal y ha sido segunda en la segunda. Damasiewicz, que partía con una victoria, ha sido tercera en las dos mangas disputadas. No ha habido tercera porque la holandesa Lammerts, que partía con dos victorias, ha sido segunda en la primera manga y ha ganado la segunda, pasando a la final.

El primer objetivo de Gisela era acabar la semifinal por delante de Damasiewicz, que ha sido séptima en la general final, y lo ha logrado. En la otra semifinal, la inglesa Lily Young, que partía con dos victorias ha ganado ya la primera manga pasando a la final. La otra rival directa de Gisela, la austríaca Kornelli, era tercera y esto la llevaba al octavo puesto de la general final absoluta.

La barcelonesa Gisela Pulido, diez veces campeona mundial de kitesurf freestyle y bronce en el Europeo 2022 ha luchado contra todo y todos en este campeonato: un campo de regatas plagado de algas, vientos inconstantes, abordajes, protestas y recalificaciones.

Pero ha demostrado un gran control y nervios de acero. "Ha sido una semana muy dura, las condiciones no han sido favorables y la lucha por la plaza olímpica se puso muy difícil. Hoy he salido a por todas y convencida de que podía ganar. He puesto todo mi empeño y al final hemos conseguido el objetivo, ¡nos vamos a Paris!".

La británica Ellie Aldridge, subcampeona mundial, ha sido quien se ha alzado con el titulo Europeo 2023.