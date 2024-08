España - Eslovenia, partido por el bronce de balonmano, en directo: Juegos Olímpicos 2024, en vivo

LOS 'HISPANOS', A POR EL BRONCE

El conjunto de Jordi Ribera quiere asegurarse la medalla de bronce para cerrar estos Juegos Olímpicos con buenas sensaciones y no volverse de vacío. Después de perder en semifinales frente a Alemania y no poder optar a la plata o al oro, la selección española afronta este partido contra Eslovenia, siendo conscientes de repetir los partidos anteriores frente al combinado eslovaco, en los que no cedieron ninguno de ellos y siempre salieron victoriosos.