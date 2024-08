España - Alemania: a por el bronce

Aunque el sueño olímpico se desvaneció en Marsella, con una dolorosa derrota ante Brasil en un partido para olvidar, España no quiere irse de sus primeros Juegos sin medalla y luchará, este viernes contra Alemania, por el bronce en Lyon.

"Vamos a ir a por ello, todas juntas, que nadie lo dude", decían en el vestuario de la Roja. Y así será. Habrán tenido dos días para pasar página, analizar lo que sucedió tanto contra Brasil como contra Colombia -ganaron la eliminatoria de cuartos en los penaltis y tras remontar un 0-2 en contra- y preparar este último combate.

Se enfrentan a una Alemania que cayó en la prórroga contra Estados Unidos, con un gol de Sophia Smith, que está de dulce. La Alemania de Berger -heroína en cuartos, en la tanda de penaltis-, de Popp, de Nusken, de Brand, de Gwinn...

Veremos cuál es esta vez la apuesta de Montse Tomé y si decide hacer cambios en el once, como ha hecho en cada partido respecto al anterior. Ante Brasil no le salió bien, con una Alexia que arrancó en el banquillo y no salió hasta el 78, con un 3-0 en contra ya imposible de remontar -aunque pudieron hacerlo-.

El vestuario quiere la medalla

Montse Tomé, seleccionadora española de fútbol, reconoció que la derrota ante Brasil en semifinales dejó huella: "Después del partido canalizamos las emociones de rabia, frustración y pena. Era el momento de sentirlos. Nos hizo daño pero el equipo ya está pensando en este partido. Tenemos energía, ganas y fuerza para pelear por el bronce y lo vamos a hacer"

La seleccionadora sabe del peligro de las alemanas. "Es un equipo que defiende, trata de hacer daño a la contra y cuenta con buenas jugadoras a la contra que conocemos bien. En algunos partidos han presionado más arriba y es un equipo que llega con jugadoras al área", declaró Tomé.

Alexia Putellas, que salió desde el banquillo ante Brasil, publicó en sus redes sociales un mensaje de cara a este partido ante Alemania.

La jugadora Jennifer Hermoso también admitió que la derrota frente a Brasil en las semifinales de los Juegos Olímpicos fue dura. "Es cierto que estuvimos muy jodidas y que fue una noche muy dura, bastante larga. Ahora te imaginas dar lo máximo. Estamos llegando al final de una competición y hay más de trescientos deportistas que quizá no tienen la suerte de poder disputar el bronce. Tenemos que sentirnos privilegiados al jugar por un bronce. Es una de las cosas más bonitas que nos pueden pasar en nuestra vida deportiva", afirmó Hermoso.