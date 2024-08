El emotivo gesto de la rival de Carolina Marín en la entrega de premios

Los Juegos Olímpicos han vuelto a dejar una imagen para el recuerdo en la ceremonia de medallas del torneo de bádminton femenino. Después de la descorazonadora lesión de Carolina Marín en las semifinales contra He Bing Jiao, tanto el COE como la Federación Española de Bádminton solicitó una medalla honorífica de bronce para la onubense. Finalmente, la jugadora no tendrá su reconocimiento en forma de metal, aunque se podrá contentar con haber 'estado presente' en la entrega de medallas de este lunes.

La onubense congeló el corazón del mundo entero después de tener que retirarse entre lágrimas del partido de semifinales contra He Bing Jiao. La jugadora española, que tenía todos los números para sellar su billete para una nueva final olímpica, se quedó a las puertas debido a un nuevo infortunio con una lesión, una imagen dramática que dio la vuelta al mundo.

Un gesto emotivo que remarca el espíritu olímpico

Las muestras de apoyo empezaron a multiplicarse desde entonces. El Comité Olímpico Español (COE), así como la Federación Española de Bádminton, fueron un paso más allá pidiendo un reconocimiento especial para la deportista, una medalla de bronce honorífica que pusiese en valor la proeza de la onubense en el torneo olímpico. Sin embargo, el COI no accedió a las peticiones, aunque sí aceptó un reconocimiento en forma de ceremonia próximamente.

La historia parecía terminada, aunque su rival en semifinales He Bing Jiao se encargó de perdurar el legado de Carolina Marín en el podio. La jugadora china recibió el metal de plata por su participación en los Juegos de París... aunque no lo hizo sola; se subió al podio con un pin de España mientras se colgaba su plata, un emotivo homenaje que no ha pasado desapercibido para nadie.

"No me gusta que sucedan este tipo de cosas. Carolina Marín incluso me animó al final, diciéndome que jugara bien en la final. Me siento muy triste por esto. Espero que se recupere pronto y vuelva a jugar", explicó la jugadora china al término del encuentro. Su gran detalle se hizo eco en las redes sociales, que valoraron el gesto de la jugadora china manteniendo vivo el espíritu olímpico.