Emmanuel Reyes Pla, tras el 'robo' en semifinales: "Se está cayendo el boxeo por los árbitros"

Emmanuel Reyes Pla no pudo - o no le dejaron - alcanzar la final de boxeo individual -92 kg tras perder en 'semis' ante Loren Alfonso. El pleito acabó en favor del azerbaiyano también de origen cubano por decisión dividida (4-1), un resultado que sorprendió a todos los aficionados por el buen desempeño del español.

Los primeros tres minutos fueron igualados, aunque tres de los cinco jueces dieron por ganador a Alfonso. En el segundo round y tras una buena actuación de 'El Profeta', una incomprensible decisión arbitral marcó 4-1 en las cartulinas a favor del azerbaiyano, un veredicto que obligaban al español a fiarlo todo al KO. En el último salió el español a quemar sus naves y dominó a su antojo el primer minueto para ir perdiendo fuelle y asistir a lo que apuntaba a ser la victoria de su rival. Y así fue. Cuatro de los cinco jueces dieron ganador a Alfonso.

Las reacciones no tardaron en llegar y las redes se inundaron de mensajes a favor de Reyes Pla, calificando de "robo" el combate. De hecho, el propio Emmanuel no se cortó ni un pelo a los micrófonos una vez finalizado el pleito: "Se está cayendo el boxeo por los árbitros, no sé qué puntúan ellos" declaró el nacido en La Habana.

"Pero bueno estoy contento porque tengo una medalla olímpica. Quería cambiar el color, pero los árbitros no me dejaron. A seguir adelante. Quería el oro, pero yo dí todo arriba del ring. Me vi mejor que el contrario, pero los árbitros son los que deciden."

La realidad es que esas sensaciones eran las mismas que miles de espectadores en sus casas. De hecho, el propio Sandor Martín, boxeador profesional español que ya espera su combate ante Alberto Puello por el campeonato del WBC, se mostró muy indignado por el resultado en sus redes sociales.

"No lo entiendo, no me lo creo. Reyes Pla ha merecido ganar ese combate" afirmó 'Arrasandor' en 'X'. "Los JJOO no han sido justos con Reyes Pla. No se merece esto. Dos ediciones negándole la oportunidad" concluyó el púgil barcelonés. Más claro, agua.