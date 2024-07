Los deportistas olímpicos que compiten sin pisar Francia

Los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina, lo que significa que París se convertirá en la capital del deporte durante las próximas semanas. Los mejores atletas del planeta visitarán las diferentes sedes olímpicas para competir en sus respectivas disciplinas: muchos estarán en París, otros en Marsella, Lyon, Niza... y algunos no pisarán suelo francés.

Sí, no se trata de una errata. De los 32 deportes -y 45 modalidades- que conforman los Juegos Olímpicos de París 2024, uno de ellos se llevará a cabo fuera de Francia. Te contamos de qué deporte se trata y dónde se celebrará.

El deporte en cuestión no es otro que el surf. Si bien es cierto que París no puede albergar esta disciplina al no tener salida al mar, tampoco se desarrollará en ciudades costeras como Marsella o Niza. La competición olímpica de surf se celebrará a 15.700 kilómetros de la capital francesa, concretamente en Tahití.

La sede elegida para albergar la competición del surf en los Juegos Olímpicos de París 2024 es Teahupo’o, isla que forma parte de la Polinesia Francesa. Esta decisión, además de permitir que los territorios de ultramar sean partícipes de la gran cita olímpica, ofrece a los surfistas uno de los mayores retos de su disciplina: enfrentarse a la temible ola de Teahupo’o.

Las competiciones de surf en los Juegos Olímpicos de París 2024 se celebrarán del 27 de julio al 4 de agosto.