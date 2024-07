David Martín, seleccionador de waterpolo masculino: "Nos hemos preparado para ganar el oro"

El waterpolo español masculino es una de las grandes esperanzas de España en estos Juegos Olímpicos. El combinado que dirige David Martín llega a la cita como uno de los grandes aspirantes a salir de París con medalla. España llega a la capital francesa tras ser campeón de Europa por primera vez en su historia al ganar a Croacia, anfitriona del torneo. Pero los muchachos de David Martín no tuvieron suficiente y firmaron el bronce en el Mundial de Doha, tras ganar a Francia en el partido por el tercer escalón del podio.

Al llevarse el oro europeo, España logró el billete para los Juegos de París. En caso de no haberlo logrado, aún tenían la posibilidad de obtenerlo en el Mundial de Doha, pero no hizo falta tras tocar la gloria como campeones de Europa. La selección española de waterpolo afronta la cita olímpica con la máxima ilusión posible. El seleccionador ha convocado a prácticamente los mismos jugadores que rindieron al máximo nivel en las recientes competiciones. La única baja es la de Blai Mallarach, que no estará en París. En SPORT charlamos con el seleccionador español para analizar los Juegos.

¿Cómo llega el equipo a los Juegos?

El equipo llega bien. Hemos descansado después de terminar la liga. Era obligatorio hacerlo después de una temporada que ha sido muy dura. Me gusta como han llegado.

¿Cómo ha visto a los jugadores durante la preparación?

Veo mucha ilusión, con muchísimas ganas. Llegamos a París en las mejores condiciones.

Ha comentado que el descanso era obligatorio, ya que el calendario ha sido muy exigente. ¿Este factor puede llegar a afectar?

No, todas las selecciones están igual. Ha sido muy duro para todos los jugadores de todos las selecciones que compaginan equipos de Champions con selecciones. Estamos todos igual, no hay ningún tipo de excusas.

¿Cuál es el reto de España en estos Juegos?

Nosotros nos hemos preparado para ir a para ganar el oro olímpico. Luego ya el deporte te pone en tu sitio. Pero la ambición que tenemos después de ganar un Mundial o un Campeonato de Europa te hace ir a París a por el oro.

Al principio no creían que podíamos ganar a los grandes David Martín — Seleccionador español de waterpolo masculino

¿En qué ha mejorado el equipo durante los últimos años?

Es un equipo que siempre ha jugado bien al waterpolo. Al principio los jugadores no se creían que podía ganar a los grandes, pero luego hubo un momento que el equipo se lo empezó a creer.

¿Fue clave el Mundial de 2022?

Ese fue el momento clave. Creo que ese fue un punto de inflexión en cuanto a confianza. Ahora mismo es un equipo que sabe que si juega bien y está en su mejor nivel, es muy difícil ganarlo. Esto le da una gran confianza al equipo y estoy convencido de que va a ser así en París.

En unos Juegos Olímpicos... ¿Cuánto de importante es todo lo relacionado con la mentalidad y cuánto hay de táctica?

Yo siempre digo que hay mucho de táctica y de técnica, pero en los últimos tres minutos de un partido igualado donde te lo juegas todo, hay más de todo lo relacionado con la mentalidad.

A partir de semifinales, que venga el que sea. David Martín — Seleccionador español de waterpolo masculino

¿Ha mejorado el equipo también a nivel psicológico?

Sí, ahora tenemos jugadores con más experiencia. Creo que estamos muy preparados para afrontar este tipo de partidos.

Hay que ganar a cualquier selección, pero, si pudiera evitar un rival... ¿Cuál sería?

Yo creo que en los cuartos de final el rival ya será muy duro. Hungría es un equipo con muchísimo talento y, como evidentemente está en nuestro grupo, no nos los cruzaremos en cuartos de final. Sinceramente, prefiero no jugar ante ellos en cuartos. A partir de semifinales o en una final, que venga el que sea.

Para terminar... ¿Una apuesta que haya hecho en caso de ganar el oro?

No soy de hacer estas cosas. Siempre pienso que esto es deporte y que una medalla olímpica es increíble… Pero hay cosas mucho más importantes en la vida.