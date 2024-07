¿Quién es Daniel Wiffen? De actuar en Juego de Tronos a ganar un oro en París

Daniel Wiffen hizo historia y se convirtió en el primer nadador irlandés masculino en subir a los más alto de un podio olímpico, tras imponerse este martes en la final de los 800 libre de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Un triunfo que Wiffen, de 23 años, adornó con un nuevo récord olímpico tras completar la prueba en un tiempo de 7:38.19 minutos, casi tres segundos menos que la anterior plusmarca en posesión del ucraniano Mykhailo Romachuk desde los pasados Juegos Olímpicos de Tokio en los que los 800 se estrenaron en el programa masculino.

Prueba de fondo que, sin embargo, se decidió en dos frenéticos largos finales en los que el irlandés Wiffen, vigente campeón del mundo, el italiano Gregorio Paltrinieri, plata en Tokio, y el estadounidense Bobby Finke, el primer y hasta ahora único campeón olímpico, pelearon codo con codo por la victoria. El norteamericano, que presionaba mucho, se encontró con la horma de su zapato en el irlandés Wiffen que aguantó su ataque final.

ACTUÓ EN LA BODA ROJA

Para Wiffen será, quizá, uno de los mejores momentos de su vida. Pero tiene competencia, porque poco es más reseñable que haber actuado en una de las mejores series de la historia. Daniel, de 21 años y nacido en Leeds, fue actor en Juego de Tronos, concretamente como extra en la Boda Roja, aquella mítica escena inolvidable para los fanáticos.

"Realmente no sabía nada de Juego de Tronos cuando era más joven. Mis padres no me dejaban ver la serie, pero creo que mi padre la veía todo el tiempo, y luego mi hermana consiguió un buen papel para trabajar allí: era una de las nietas de Frey (Neyela Frey). Entonces ella entró e hizo su parte, y después yo entré para ser extra en la 'Boda Roja', en el fondo. Fue genial", explicó a la web oficial de los Juegos Olímpicos.