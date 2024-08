Dani Dujshevaev: "Venimos demostrando desde hace tiempo lo que es este equipo"

Después de la decepción que supuso quedarse fuera de la final tras caer ante Alemania, los Hispanos sabían que de poco servía mirar para atrás. Delante había un bronce que conseguir y es lo que finalmente han logrado. España superó a Eslovenia por un ajustado 23-22 y logró colgarse un metal que sabe a gloria. Tras el éxito, fueron varios los integrantes de la selección que se pasaron por los micrófonos para narrar lo que habían sido estos Juegos Olímpicos de París.

"Era una oportunidad única para jugar la final y fue un momento muy complicado para todos, pero así es el deporte y sabíamos que teníamos otra oportunidad. No podemos volver atrás en el tiempo y torturarnos, sólo podía llevarnos a perder contra Eslovenia con todo un bronce olímpico en juego. Ahora estamos muy contentos, pero seguro que con el paso del tiempo lo estaremos aún más.

Más que los veteranos, al final aquí somos un grupo y estamos muy, muy unidos. En el vestuario no hay broncas, malos rollos ni nada. Todos sabemos a lo que veníamos, teníamos un objetivo claro este domingo que era llevarnos una medalla de bronce y lo hemos conseguido. Hace un año ni me imaginaba poder conseguirlo, así que a seguir soñando y a ver dentro de unos cuantos años lo que se consigue. He disfrutado mucho", aseguraba Javi Rodríguez, jugador del Barça.

Dani Dujshevaev: "Pase lo que pase peleamos"

Uno que ya sabe lo que es estar en más de una cita de los Juegos es Dani Dujshevaev. El central indicó que "venimos demostrando desde hace tiempo o que es este equipo, que pase lo que pase peleamos y ese es el objetivo, intentar estar ahí siempre. A veces no se cumplen los objetivos, pero éste lo tenemos y estamos felices por ello.

Llevo unos días bastante tenso, pero lo bonito de este equipo es que cuando uno no está bien los demás lo apoyan y lo animan. Así es mucho más fácil. Desde que estoy en la selección he jugado varias veces ya un partido por el bronce, ya sea en el Mundial o en los Juegos y en el Europeo no lo recuerdo. Irte el último día con una victoria y más en los Juegos Olímpicos es muy bonito".

Veterano Maqueda

Por su parte, uno de los veteranos, Federico Maqueda, quiso acordarse de los que no pudieron estar en París. "Yo intento transmitir la fuerza que tengo, aunque a veces me paso y otras no llego. Es lo que hay. Lamentablemente entré por la lesión de un compañero, porque nadie quiere entrar así. Al final hay que aprovechar las oportunidades y bueno, ha valido la pena.

No tengo palabras para Joan (Cañellas), porque he visto el esfuerzo que han hecho él y Gede (Gedeón Guardiola). Y también los que no han venido como Viran (Morros), Antonio (García), Ángel (Fernández)... todos han hecho un gran esfuerzo para estar aquí . Por eso es un triunfo de todos. Ellos se merecen tanto la medalla como todos los que estamos aquí, porque han sido parte de esto", aseguró.